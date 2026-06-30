ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Территориальное устройство – совокупность государственных образований, составляющих Священную Римскую империю .

После Верденского раздела 843 года Восточно-Франкское государство представляло из себя объединение племенных герцогство, имеющих большую самостоятельность: Бавария, Швабия, Франкония и Саксония. В 870 году в состав королевства вошло герцогство Лотарингия и Фризия. В X веке германские короли включили в свои владения западную Лотарингию и Ломбардию.

Образованная в 962 году Оттоном Великим Священная Римская империя представляла собой династическую унию королевств Германия и Ломбардия, к которым в 1034 году добавилась Бургундия (усилиями императора Конрада II).

Консолидация немецких территорий под непосредственной властью короля была невозможна, так как этому препятствовали герцоги. С конца XII века императоры могли расширить свой домен только за счет наследования и династических браков. Выморочные и конфискованные земли делились между князьями. По мере своего развития Империя стала надгосударственным и крайне неоднородным образованием. В ее состав к концу XVIII в. входило по разным подсчетам до трехсот государств и государствоподобных образований.

Помимо племенных герцогств, в территориальном устройстве Империи выделились союзы городов, которые действовали самостоятельно: Ломбардская лига, Рейнский союз, Швабские союзы, Ганзейский союз.

Территориальная экспансия германских князей на восток создавала приграничные марки. В Х веке были основаны марки на территории современных Померании, Бранденбурга, Саксонии, Каринтии, Верхней и Нижней Австрии, в XI в. – в Штирии и других областях. Со временем марки превращались в новые наследственные владения – герцогства, княжества и т. п.

В период правления Гогенштауфенов империя достигла своего максимального территориально расширения: в ее состав входили Германия, Чехия, Австрия, Словения, Швейцария, Италия и Сицилия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, а также Бургундия, Лотарингия, Корсика и некоторые другие земли.

В XIV-XV вв. империя, как единое политическое образование, была крайне слаба. Власть находилась в руках феодалов, а императоры интересовались собственными владениями. В 1499 году в результате Швабской войны Империя признала самостоятельность Швейцарии.

Имперская реформа Максимилиана I , проведенная в 1496 году, оживила Империю. В 1500 году было создано административное деление империи: появилось 6 имперских округов (Баварский, Верхнерейнский, Вестфальский, Нижнесаксонский, Франконский, Швабский округ), в 1512 году к ним прибавилось еще 4 (Австрийский, Бургундский, Верхнесаксонский и Куррейнский округ). С состав округов не вошли земли Богемской короны (Богемия, Моравия, Силезия), Швейцария и север Италии.

В 1648 году, после заключения Вестфальского мира, империя понесла сыщественные территориальные потери. К Франции отошли области в Эльзасе, к Швеции – Западная Померания, Бремен, Верден, Северные Нидерланды и Швейцария окончательно были признаны независимыми. Территориальные перераспределения произошли и в рамках Империи. В частности, в состав Саксонии вошли лужицкие земли, в состав Баварии – Верхний Пфальц; почти вдвое увеличилась территория Бранденбурга: к нему были присоединены Магдебург, большая часть Восточной Померании.

Автор статьи: Перепечкин К. В.