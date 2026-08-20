ТЬЕРРИ, ЖАК НИКОЛЯ ОГЮСТЕН

Тьерри ( фр. Thierry) , Жак Николя Огюстен (10.05.1795, Блуа — 22.05.1856, Париж) — французский историк, представитель романтизма , на формирование исторических взглядов которого оказало влияние творчество Ф. Р. Шатобриана и В. Скотта. Из семьи небогатого библиотекаря. После учебы в коллеже в Блуа поступил в Высшую нормальную школу (1811–1813). В 1814–1817 работал секретарем у К. А. де Рувруа де Сен-Симона , идеи которого в дальнейшем во многом повлияли на подход Т. к историческим исследованиям. В 1817–1820 регулярно писал публицистические заметки в либеральном духе, всегда опиравшиеся на богатый исторический материал и еженедельно выходившие на страницах журнала «Европейский цензор», а затем издал серию очерков «Письма об истории Франции» во «Французском курьере».

К этому времени сформировалась концепция Т., согласно которой история является борьбой классов. Применительно к Франции речь шла о классе созидателей — потомков галло-римского населения и класса завоевателей — франков германского происхождения. Идея борьбы дворян — наследников франков и третьего сословия — наследников гало-римлян была не нова. Об этом много писали авторы XVI–XVIII вв. Не нова была и идея благотворности союза крепнущей королевской власти с третьим сословием. Но Т. придал им новое измерение, практически связав воедино всю французскую историю от галло-римских времен до Французской революции XVIII в. , в которой он видел завершение давней борьбы третьего сословия за свои права. Эту концепцию, разработанную на французском материале, Т. сразу же применил и к истории Англии в первом своем крупном труде «История завоевания Англии норманнами» («Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands». 4 vols. Paris, 1825, рус. пер.: СПб., 1859–1860). На сей раз завоевателями выступали нормандские рыцари, а из покоренного англо-саксонского населения сформировался английский класс, аналогичный третьему сословию во Франции. Борьбой этих двух классов характеризовалась история Англии вплоть до XVII в. Уже в этой работе полностью был продемонстрирован метод работы Т.: опора на анализ многочисленных нарративных и документальных источников, значительной частью неопубликованных. Это являлось новшеством для того времени и отличало Т. от других историков. Симпатии читающей публики привлекало сочетание удивительной эрудиции автора и яркого, почти художественного стиля изложения.

Несмотря на то, что в 1826 Т. практически ослеп и его здоровье значительно пошатнулось, благодаря секретарю и жене (с 1831) писательнице Жюли де Керангаль (1802–1844) он продолжал исторические штудии. За изданием «Писем об истории Франции» («Letters sur l’histoire de France», Paris, 1827) последовал сборник ранних работ Т. («Dix ans dʼétudes historiques», Paris, 1834). В 1830 Т. был избран членом Академии надписей и изящной словесности. Труд Т. «Рассказы о временах Меровингов» («Récits des temps mérovingiens», Paris, 1835; рус. пер.: СПб., 1848) был удостоен награды Французской академии. Вскоре Ф. Гизо пригласил Т. принять участие в подготовке фундаментальной публикации массового архивного материала по истории третьего сословия («Recueil des monuments inédits de l’Histoire du Tiers Еtat», 4 vols, Paris, 1850–1870). Анализ этих документов лег в основу «Истории происхождения и успехов третьего сословия» («L’Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers Еtat», Paris, 1853; рус. пер.: М., 1899). Идеи Т. об истории как борьбе классов оказали влияние на взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса .

Соч. : Œuvres complètes. 10 vols. Paris, 1851–1856; Избранные сочинения. М., 1937.

Лит. : Denieul Cormier A. Augustin Thierry: l’histoire autrement. Paris, 1996; Augustin Thierry: L’Histoire pour mémoire / Dir. A. Déruelle, Ya. Potin. Renne, 2018. П. Ю. Уваров.