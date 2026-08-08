ТЕРПСИХОРА (др.-греч. Τερψιχόρα, лат. Terpsichore)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Терпсихора («наслаждающаяся хороводами» от др.-греч. τέρπω «услаждать», «радовать» и χορός «хор», «хоровод»), как и другие олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Согласно одной из версий мифа, Терпсихора была матерью известных своим волшебным пением сирен, которых она родила от речного бога Ахелоя (Apollon Rhod., IV, 892-896, cp.: Apollod., I, 3, 4, где вместо нее называется Мельпомена). Ее также считали матерью музыканта Лина (другой вариант – Лин был сыном музы Урании). В связи с «нежноголосыми песнями» Терпсихору упоминает Пиндар (Isthm., II, 7). Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэзии и музыки, Терпсихора стала считаться покровительницей пляски и хорового пения; в последующие времена она представлялась преимущественно музой танца. Терпсихора изображалась чаще всего сидящей и играющей на лире, иногда – в танцевальной позе; кроме лиры иногда она держит в руках плектр – специальное приспосбление для извлечения звука на струнных инструментах.

Иллюстрации:

1. Терпсихора, муза танца. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. . Терпсихора, муза танца. Римская скульптура. II в. н.э. Мрамор. Рим, Музеи Ватикана.

Автор статьи: О.В. Кулишова