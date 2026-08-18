ТЕРПАНДР (др.-греч. Τέρπανδρος)

Древнегреческий музыкант и поэт.

Терпандр был родом из г. Антисса на Лесбосе, но значительную часть жизни прожил в Спарте . В Спарту он прибыл по повелению дельфийского оракула для улаживания внутренних раздоров и там же одержал победу в музическом агоне кифаредов на празднике Аполлона Карнейского в 676 г. до н.э. (Athen., XIV, 635e). Он также был четырехкратным победителем музыкальных соревнований на Пифийских играх в Дельфах (между 672 г. и 648 г. до н.э.). Терпандр считался чуть ли не творцом, а по меньшей мере, реформатором, греческой музыки и греческой лирики. По утверждению Пиндара, Терпандр изобрел барбитон (вид лиры), после того как он услышал лидийскую пектиду с «откликающимся звуком» (Athen., XIV, 635d); впрочем, это изобретение приписывалось и другим поэтам. Страбон утверждал, что он увеличил количество струн на лире с четырех до семи (XIII, 2, 4). Ему принадлежит заслуга усовершенствования древнего нома и изобретение кифародического нома (νόμος κιθαρῳδικός) – особого текстомузыкального жанра, подразумевающего сольное пение под кифару и представляющего собою обращение к божеству (Ps.-Plut. De mus., 12). Античные историки музыки считали, что Терпандр ввел в употребление новую струну – «дорийскую нету» – самую высокую по звуку, что позволило создавать мелодии высокого тона; миксолидийский лад во всей своей полноте также обязан своим происхождением Терпандру (Ps.-Plut. De mus., 28). Терпандр славился как сочинитель, а может, даже и создатель застольных песен – сколий (ibid.).

По легенде, Терпандр погиб, проглотив и подавившись брошенной во время его выступления фигой (Anth. Gr., IX, 488).

Сохранилось 9 фрагментов поэта, авторство некоторых из них сомнительно.

Сочинения:

Lyra Graeca. Vol. I: Terpander, Alcman, Sappho and Alcaeus (Loeb Classical Library No. 142). Cambridge (Mass.); L., 1958. – Античная лирика. Библиотека всемирной литературы. М., 1968.

Исторические источники (основные) :

Афиней. Пир мудрецов;

Псевдо-Плутарх. О музыке.