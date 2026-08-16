ТЁРНЕР УИЛЬЯМ

Художник-пейзажист, акварелист, гравер эпохи Романтизма в английской живописи.

Ранние годы

Будущий художник родился в семье Уильяма Тёрнера, парикмахера и мастера по изготовлению париков, и Мэри Маршалл 23 апреля 1775 г. Семья проживала на Мейден Лэйн, в лондонском районе Ковент-Гарден. О раннем детстве Тёрнера почти ничего не известно. В возрасте 10 лет, в 1785 г., Уильям был отправлен к дяде по материнской линии Джозефу Мэллорд Уильяму Маршаллу в Брентфорд, небольшой городок к западу от Лондона. Переезд к родственнику был вынужденной мерой: в 1785 г. матери Тёрнера было диагностировано психическое расстройство, из-за которого обстановка в доме стала невыносимой. Впоследствии, в 1799 г., Мэри Маршалл была помещена в психиатрическую лечебницу, где и скончалась в 1804 г.

К кратковременному пребыванию в Брентфорде относятся первые сохранившиеся штудии Тёрнера, частично скопировавшего «Живописные виды древностей Англии и Уэльса» Генри Босуэлла. В 1786 г. Уильяма отправили в Маргит, графство Кент, где он сделал зарисовки города и его окрестностей. Впоследствии они были выставлены в витрине отцовской цирюльни и проданы за несколько шиллингов. Можно сказать, что уже тогда, в столь юном возрасте, начал вырабатываться стиль работы Тёрнера, сохранившийся на всем протяжении его жизни. Уильям много времени проводил в путешествиях, в которых большую часть дня посвящал зарисовкам местности. Как правило, эти эскизы карандашом впоследствии дорабатывались акварелью. Особое внимание уже тогда Тёрнер уделял проблемам перспективы и света.

В течение 1789 г. Тёрнер учился у нескольких архитекторов, но своим настоящим учителем он называл художника-пейзажиста, чертежника и гравера Томаса Мэлтона. Именно он познакомил Уильяма с азами процветающей профессии топографа, которая позволила Тёрнеру оплатить свое дальнейшее обучение. В том же году Уильям поступил в Королевскую Академию, где в 1790 г. его наставником стал сэр Джошуа Рейнолдс. Именно его влиянием можно объяснить последовавшее обращение к идеализированному пейзажу, где частой темой становилась борьба человека со стихией. Важно отметить, что именно тогда сформировалось романтическое восприятие природы Тёрнера.

Следуя уже сформировавшимся интересам, Тёрнер хотел заниматься архитектурой, но по совету Томаса Хардвика сосредоточился на изучении акварели. Уже в 1790 г. на летней выставке Королевской Академии была представлена его первая работа «Вид архиепископского дворца».

Молодость

Обучение Тёрнера в Академии строилось на традиционных для этого учебного заведения методах: посещение лекций, копирование античных слепков и с 1792 г. рисование с натуры. Каждый год Уильям представлял свои акварели, созданные в процессе уже привычного творческого метода: летних путешествий для сбора материала и зимней работы в мастерской. В 1796 г. он впервые выставил картину «Рыбаки в море», написанную маслом. Можно сказать, что в этой картине воплотились все достижения пейзажной живописи XVIII столетия. Также в работе отчетливо прослеживается влияние таких художников как Клод Верне, Филипп Лютенбург, Питер Монами. Подражая своим предшественникам, Тёрнер осмысливал их наследие в своей неповторимой творческой манере. Безусловно, на всем протяжении его художественной карьеры на нее оказывали серьезнейшее влияние путешествия. Обучение в Академии дало Уильяму возможность посетить не только родные края, но и Францию, Швейцарию, Германию, Люксембург, Бельгию, Данию, Австрию и Италию. Так, знакомство с венецианской школой живописи оказало заметное влияние на тёрнеровский колорит. «Заболев» яркими красками, Уильям, безусловно, обогатил свою творческую манеру, однако некоторые современники не были довольны столь нарочито красочными полотнами. Чтобы добиться нужного колорита, Тёрнер использовал пигменты, дававшие в момент создания картины яркий красочный слой, но быстро тускнеющие со временем. Уже в начале XX в. исследователи выражали крайнюю озабоченность плохой сохранностью произведений этого английского художника.

Зрелый период творчества

Помимо акварели и масла, Тёрнер интересовался гравюрой. В 1806-1819 гг. он работал над «Книгой штудий», состоявшей из 70 гравюр с разными типами пейзажа. Идея подобного собрания была позаимствована из «Книги правды» Клода Лоррена. Уильям был большим поклонником творчества этого французского пейзажиста. Так, по словам современника, увидев картину Лоррена «Отплытие царицы Савской», Тёрнер прослезился, воскликнув, что никогда не сможет создать что-либо столь же прекрасное. Через некоторое время под впечатлением от этого полотна он создал «Дидону, основательницу Карфагена». Тёрнер отказывался продать эту картину, завещав ее Национальной галерее с условием, что два полотна должны висеть рядом.

Начав свой творческий путь с изображения английского ландшафта, Тёрнер впоследствии обращался и к историческим сюжетам, охватывавшим широкий спектр тем от мифологии, библейских сюжетов и шекспировской драмы до наполеоновских войн и проблем в современной ему Италии. Также большим вдохновением для Уильяма стали последствия извержения вулкана в Индонезии в 1816 г., спровоцировавшего невиданные по колориту закаты в Англии.

Высокое мастерство, как рисовальщика, так и живописца, довольно быстро сделали Тёрнера известным и популярным. В 1802 г. он стал самым молодым членом-академиком в истории этого заведения, и уже в 1804 г. открыл свою мастерскую. В 1807 г. Тёрнер был назначен профессором и преподавал основы перспективы. Несмотря на косноязычие художника, его лекции пользовались успехом. Он преподавал до 1828 г.

1830-е гг. открывают новую главу в творчестве Тёрнера, когда его искусство становится все более абстрактным. Английский свет со временем стал воспринимать живописца как старца, выжившего из ума, не принимая новую творческую манеру. Среди защитников мастера был Джон Рёскин, однако и он со временем стал сомневаться в художественных решениях Тёрнера. Можно утверждать, что «поздний» Тёрнер был противоречивой фигурой, непонятой публикой.

Несмотря на то, что Уильям Тёрнер не был женат, в его жизни были продолжительные романтические связи. Так, в начале 1800-х он жил с Сарой Данби, бывшей его экономкой. В 1801 г. и 1811 г. у пары родились две дочери. После смерти отца, в 1829 г., у Тёрнера, по воспоминаниям современников, «испортился характер», что выражалось в преобладании пессимизма и недовольством жизнью. С 1845 г. у художника начались проблемы со здоровьем. Он умер в 1851 г. от холеры, и был похоронен в соборе св. Павла, рядом со своим учителем, Джошуа Рейнольдсом.