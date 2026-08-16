ТЕРНЕР, ФРЕДЕРИК ДЖЕКСОН

Тéрнер ( англ. Turner) , Фредерик Джексон (14.11.1861, Портидж, шт. Висконсин — 14.03.1932, Сан-Марино, шт. Калифорния) — американский историк, автор концепции «фронтира» («теории границы»), оказавшей сильное влияние на американскую историографию, общественное сознание и идеологию. Окончил Висконсинский университет. Докторскую степень получил в университете Джонса Гопкинса (1891). Преподавал в Висконсинском университете (1889–1910) и Гарвардском университете (1910–1924). В 1924–1932 работал в Хантингтонской библиотеке (Сан-Марино, штат Калифорния).

В 1893 выступил с докладом «Значение границы в американской истории» («The Significance of the Frontier in American History»). Утверждал, что история США и национальный характер американцев определялись наличием «свободных» земель и продвижением границы американских поселений на Запад, а демократия в США вышла «из американского леса». Сформулировал также концепцию «предохранительного клапана», снижавшего уровень социальной напряженности в стране.

Т. дополнил концепцию фронтира концепцией «секции», рассматривая развитие США сквозь призму секционной (т. е. региональной) борьбы и компромиссов.

Президент Ассоциации американских историков (1910); член редколлегии журнала « American Historical Review » (1910–1915). В 1933 присуждена Пулитцеровская премия по истории за книгу «Значение секций в американской истории» («The Significance of Sections in American History»).

Соч. : The Significance of the Frontier in American History. Madison (Wisc.), 1894; Rise of the New West, 1819–1829. New York, 1906; The Frontier in American History. New York, 1920; The Significance of Sections in American History. New York, 1932; The United States, 1830–1850; the Nation and its Sections. New York, 1935; Фронтир в американской истории / Пер. с англ. М., 2009.

Лит.: Billington R. A. Frederick Jackson Turner: Historian, Scholar, Teacher. New York, 1973; Bogue A. G. Frede­rick Jackson Turner: Strange Roads Going Down. Norman (Okla.), 1998. Л. М. Троицкая.