ТЕРМЫ РИМСКИЕ

ТЕРМЫ РИМСКИЕ - бани в древнем Риме, возникшие по греческому образцу.

Частные бани существовали при богатом доме или вилле, но наиболее известны общественные термы, представлявшие собою комплекс сооружений различного предназначения: собственно баня, спортивная площадка, перистиль для прогулок и т.п. Еще во II веке до н.э. в Риме существовали общественные купальни, но в императорскую эпоху едва ли не самым модным и престижным имперским строительством стало возведение грандиозных терм. Первый такой комплекс воздвиг на Марсовом поле в конце I века до н.э. любимец Августа , его лучший полководец и зять, Марк Випсаний Агриппа. В соревновании императоров, кто с наибольшим размахом, роскошью и щедростью, возведет общественные бани, приняли участие Нерон, Веспасиан, Тит, Траян, Коммод, Каракалла, Диоклетиан и Константин. В термах Каракаллы одновременно могли мыться 1600 человек, в термах Константина - 3600; всего по всему городу этому удовольствию могли предаться сразу около 63 тысяч человек.

Та часть терм, где мылись и принимали водные и спа-процедуры, занимала несколько помещений. Оставив одежду в предбаннике-аподитерии (лат. apodyterium, от греч. ἀποδυτήριον - «комната для раздевания») шли в комнату с теплым воздухом - тепидарий (лат. tepidarium, от tepidus – «теплый»). Из тепидария проходили в самую жаркую комнату - кальдарий (caldarium, от caldus - «жаркий, горячий») с горячим бассейном или ванной или, наоборот, в самую прохладную - фригидарий (frigidarium, от frigidus - «холодный»), где был бассейн или ванны с холодной водой. Порядок прохождения основных комнат был произвольный, например, можно было повышать температуру последовательно, идя сначала во фригидарий, затем тепидарий, наконец, кальдарий и опять - фригидарий. Бани имели еще специальное помещение, где потели - судаторий (sudatorium, от sudor - пот) или лаконик (laconicum, от laconicus - «лаконский, спартанский») - часть кальдария или особая комната круглой формы. Система отопления под теплыми помещениями (кальдарием, тепидарием, лакоником) - гипокауст (hypocauston, от греч. ὑπο- «под-», καυστός - «раскаленный, нагретый»), т.е. пол и стены (там были специальные пустоты) подогревались горячим паром: под приподнятым двойным полом находилась печь (котел) с кипящей водой.

Термы служили не только для мытья и купаний; здесь же находились солярии, комнаты отдыха, место, где можно было перекусить, палестры, библиотеки, парки: здесь прогуливались, читали, беседовали, спорили, занимались спортом, общались, заводили знакомства, - словом, это было идеальное место для проведения досуга. Императоры не скупились на внутреннее убранство любимых детищ: стенные росписи, мозаичные полы, мраморные колонны, драгоценные статуи. Например, «Геракл Фарнезе» и «Фарнезский бык» украшали когда-то термы Каракаллы. Когда однажды Тиберий забрал к себе из терм Агриппы «Апоксиомена» (статуя молодого атлета, скребком счищающего с руки песок и пыль) Лисиппа, возмущенный народ едва не взбунтовался и заставил императора вернуть статую не место. Римляне ходили в термы ежедневно и проводили там по нескольку часов. Как было сказано в эпитафии одного любителя терм (Т. Клавдия Секунда): «бани, вино и любовь разрушают телесные силы, но ведь и жизни-то суть - бани, вино и любовь» (Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra, / Sed vitam faciunt balnea, vina, Venus – CIL, VI, 3, 15258, 5-8).

Входная плата была более чем скромной; некоторые императоры вводили бесплатное пользование термами. Мужчины и женщины мылись в разные часы, хотя существовала стихийная тенденция к тому, чтобы мыться одновременно и совместно. Периодически императоры (Адриан, Марк Аврелий , Александр Север) принимали указы о раздельном пользовании термами (SHA, Adr., 18, 11; Marc. Anton. 23, 8; Alex. Sev. 24, 2), но судя по их настойчивой повторяемости, практика совместного мытья быстро возрождалась. Впрочем, во многих городах сразу строились отдельно мужские и женские (поменьше) термы. Без общественных бань нельзя было себе представить самого захолустного италийского или провинциального местечка. По всей империи от Британии до Африки и от Испании до Месопотамии ее жители, будь то высшие чиновники или рабы, мужчины или женщины, самозабвенно предавались мытью и досугу в термах, которые были не просто банями, а римским modus vivendi - образом жизни.

Иллюстрация :

Реконструкция римских терм в Weißenburg, Германия.