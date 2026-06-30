ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Государственный переворот 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю), который стал одним из переломных событий Великой французской революции.

Предпосылки и ход переворота

В 1794 г. во Франции власть принадлежала революционному правительству во главе с Конвентом, высшим исполнительным и законодательным органом республики, состоявшим из комитетов. Главным из них, на который были возложены функции исполнительной власти, был Комитет общественного спасения во главе с Максимилианом Робеспьером, одним из лидеров якобинцев. В состав Конвента входили различные политические секции, как умеренного толка (сторонники Жоржа Жака Дантона или дантонисты), так и радикалы (сторонники Жака-Рене Эбера или эбертисты). В конце 1793 г. перед Францией встала серьезная проблема дефицита продуктов питания, в связи с чем эбертисты стали выступать с требованием принятия радикальных мер. Конвент принимает т.н. вантозские декреты, которые предусматривали конфискацию собственности у лиц, арестованных после 1 мая 1789 г. и признанных врагами революции.

Однако 12 марта 1794 г. Комитет общественного спасения принял решение о казни эбертистов – самого Эбера, Шарля Филипа Ронсена, Франсуа Венсана и других. Затем был казнен Дантон и его сторонники – Камиль Демулен, Жан-Франсуа Делакруа, Пьер Филиппо. После этого обострились внутренние противоречия в Комитете общественного спасения, члены которого – Максимилиан Робеспьер, Луи Антуан Сен-Жюст, с одной стороны, и Лазар Карно, Жак Николя Бийо-Варенн, с другой, конфликтовали друг с другом. Причины споров и разногласий между деятелями революции были различными – как создание Комитетом общественного спасения «Бюро полиции», которое практически дублировало функции Комитета общественной безопасности, так и насаждение нового религиозного культа Верховного существа.

В то же время во Франции радикализировался революционный террор. 10 июня 1794 г. при поддержке Робеспьера Конвент принял декрет, лишавший обвиняемых права на защиту и предусматривавший в случае установления виновности смертную казнь, которая становилась единственным наказанием. Менее чем за полтора месяца после принятия этого закона в Париже было казнено почти полторы тысячи человек.

Тем временем раскол в Конвенте нарастал. 26 июля (8 термидора по республиканскому календарю) Робеспьер объявил о необходимости обновления составов двух Комитетов – общественного спасения и общественной безопасности, и призвал создать единое правительство. Поскольку Робеспьер отказался назвать конкретные имена из «банды мошенников», которая, по его словам, господствовала во Франции, члены обоих Комитетов перестали чувствовать себя в безопасности.

В этой ситуации противники Робеспьера, в частности, остававшиеся в Конвенте сторонники Дантона и представители депутатской группы, известной как «Равнина» или «Болото», начали составлять против него заговор. В заговоре участвовали Жан-Ламбер Тальен, Жозеф Фуше, Жан-Батист Каррье и другие оппоненты Робеспьера.

9 термидора (27 июля) на заседании Конвента противники Робеспьера во время своих публичных выступлений один за другим стали выдвигать обвинения в адрес Робеспьера, который по окончании заседания был арестован вместе со своими сторонниками. В поддержку арестованных выступила коммуна Парижа, командующий Национальной Гвардии Франсуа Анрио и мэр столицы Жан Флерио-Леско. В Париже были сосредоточены вооруженные сторонники как Конвента, так и коммуны. Однако сторонники последней не получали четких указаний и не оказали сопротивления войскам Конвента. Робеспьер и его сторонники были казнены без суда и следствия 28 июля. Эпохе революционных преобразований был положен конец.