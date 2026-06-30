ТЕРМЕЗ

Термéз ( бактр. Ταρμιδδιγο, др.-иран. *tara-maiθa — «поселение с той стороны») — город на юге современного Узбекистана, один из древнейших городов Средней Азии. Поселение Старый Т. было основано в V в. до н. э. на территории исторической области Бактрии на берегу Сурхандарьи. Изначально входило в состав державы Ахеменидов , после походов Александра Македонского вошло в состав его государства. Расцвет поселения относится к правлению греко-бактрийского царя Деметрия I (около 200 — 180). В это время Т. становится ключевым пунктом на пути из Индии в Среднюю Азию. В I в. н. э. вошел в состав Парфянского государства, а затем и Кушанского царства. При Кушанах Т. становится важным буддийским центром. В V в. вошел в состав государства эфталитов. В VII в. завоеван арабами.

Лит .: Ртвеладзе Э. В. Термез и его значение в истории Средней Азии // Термез — древний и новый город на перекрестке великих дорог. Ташкент, 2001. С. 9–11. С. В. Смирнов.