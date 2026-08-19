ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ

Монахиня, католическая святая. Учитель Церкви, реформатор и создатель орденской ветви «босоногих кармелиток». Автор мистических сочинений, первая испанская писательница. Беатифицирована в 1614 г., канонизирована в 1622 г. Является покровительницей Испании наряду со св. Иаковом. Изображается с книгой; пером; стрелой, пронзающей сердце; снисходящим святым духом.

Семья. Детство

Тереза Санчес де Сепеда и Аумада родилась в похожей на неприступную крепость Авиле, прозванной «городом рыцарей и святых», в семье идальго дона Алонсо Санчеса де Сепеда и представительницы известнейшего авильского рода Беатрисы Аумада. Отец (человек добрый, честный и благородный) и мать (по своим характеристикам напоминавшая прекрасных дам из рыцарских романов, которые она и все члены их семьи так любили читать) имели девять детей. Тереза была третьей по счету. Эти факты она сама сообщила в автобиографии «Книга моей жизни». Это произведение, наряду с мистическими сочинениями, стало вторым по числу переводов и переизданий в испаноязычной литературе после «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса.

Согласно автобиографии, Тереза была подвижным и любознательным ребенком, в шесть лет уже научилась читать. Ее любимым произведением стал сборник, содержавший жизнеописание Христа и разных святых и оказавший большое влияние на ее психику. Так, биограф св. Терезы, Франческо де Рибера сообщает о попытке побега семилетней Санчес де Сепеда вместе со старшим братом Родриго в «земли мавров», чтобы принять мученическую смерть, подобно тем святым, о которых она читала. Сама она впоследствии писала об этом так: « «Я страстно желала умереть так (то есть мученически), однако не потому, что любила Бога истинной любовью, но скорее для того, чтобы поскорее и без особого труда наслаждаться небесными благами, о которых читала в книге».

Впечатлительность и глубокая набожность Терезы в детском возрасте в юношестве сменились увлечением рыцарскими романами. Уже тогда юная Аумада проявила интерес к писательству и стала автором сочинения о подвигах бравых идальго.

Монашество

Тем не менее, пройдя долгий путь поиска себя и своего призвания, в возрасте 20 лет Тереза решает оставить мир и тайно принимает монашество в монастыре Благовещенья Ордена кармелиток. В своей автобиографии св. Тереза без прикрас рассказывает о тяжести первых лет своего монашества, едва не закончившихся ее смертью из-за болезни.

Однако постепенно при содействии и поддержке своего отца св. Тереза оправилась и смогла сосредоточить свои силы на монашеской деятельности. В этот период ее занимают проблемы, озвученные Реформацией, – преобразование и возвращение монастырей к принципам аскезы. О монастыре Благовещенья она впоследствии напишет: «Я бы посоветовала родителям, мало думающим о вечном спасении дочерей своих и отдающим их в монастыри, где все эти мирские соблазны терпятся, подумать, по крайней мере, о семейной чести своей и выдавать их лучше замуж... потому что их дурное поведение в миру открыто, а в монастырях тайно».

Двадцатилетнее наблюдение за жизнью двухсот сестер и идеалы монашеской жизни, которые она почерпнула, среди прочего, у своего духовника Петра Алькантрийского, привели ее к выводу о необходимости организации монашеской жизни через небольшие общины, живущие в строгости и простоте. Первый монастырь, построенный по этому принципу и рассчитанный всего на 12 сестер, был основан в Авиле в 1562 г. с разрешения Папы Пия IV и получил имя св. Иосифа. Реформа была признана успешной, и в дальнейшем подобные монастыри появились и в других городах Испании. На момент смерти св. Терезы в 1582 г. по всей стране насчитывалось шестнадцать подобных общин.

Литературная деятельность

Реформаторская деятельность св. Терезы встречала противодействие со стороны церковных деятелей разного ранга. Так, папский нунций называл авильскую монахиню «надоедливой женщиной» и порицал за сочинительство. К литературной деятельности св. Тереза обратилась примерно в возрасте 45 лет, когда создала первую редакцию своей автобиографии. Ее содержание, ставшее известным духовнику монахини, вызвало негативную реакцию церковного служителя, и св. Тереза сожгла рукопись. Вторая редакция была по доносу отправлена в суд Святой Инквизиции, где находилась около двенадцать лет и была опубликована только в 1586 г. Помимо новаторского стиля повествования и необычного сюжета, это произведение выделялось тем, что было написано на кастильском языке. Сама св. Тереза отмечала, что пишет так, как говорит. Все это позволяет считать авильскую монахиню как создательницей современного литературного испанского языка, так и первой католической женщиной-богословом. Реформаторской деятельности св. Терезы посвящено ее сочинение «Книга оснований». Однако подлинную славу ей принесло мистическое произведение «Внутренний замок». В нем автор изображает человеческую душу как замок, состоящий из множества комнат, в центральной части которого находится Христос. Путь человека – путешествие по комнатам, сопровождаемое молитвой и открывающее дорогу к Богу.

Наследием св. Терезы также являются многочисленные письма. Весомый вклад в литературу и религиозное движение был оценен и в научной среде – посмертно св. Терезе были присуждены степень доктора теологии и почетного профессора Саламанского университета.

Сочинения

«Моя душа» или «Книга о моей жизни» («Mi alma» или «La vida», 1562—1565)

«Совершенный путь» или «Путь к совершенству» (Camino de Perfección, 1562—1564)

«Размышления на Песнь Песней» (Meditaciones sobre los Cantares, 1567)

«Книга оснований» (Libro de las Fundaciones, 1573—1582)

«Внутренний замок» (El Castillo Interior, другое название Las Moradas, 1577)