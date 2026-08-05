ТЕРЕЩЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Крупный русский предприниматель, владелец сахарорафинадных заводов, землевладелец. Министр финансов, позднее — министр иностранных дел Временного правительства России.

Происхождение и образование.

Родился в семье крупных сахарозаводчиков и землевладельцев Киевской губернии, происходивших из казаков. Уже в раннем детстве свободно владел французским, английским, немецким языками, понимал древнегреческий и латынь (позднее свободно владел в общей сложности 13 языками). Окончил Киевскую гимназию, Учился в Киевском университете, в 1905—1908 гг. изучал экономику в Лейпцигском университете у известного экономиста профессора К.Бюхера.

В 1909 г. экстерном окончил юридический факультет Московского университета. В 1909—1911 гг. работал на кафедре римского и гражданского права Московского университета, покинул его вместе с другими либеральными преподавателями в знак протеста против увольнения ректора, помощника ректора и проректора университета по распоряжению министра народного просвещения Л. А. Кассо.

Чиновник и издатель.

В 1911—1912 гг. был чиновником особых поручений (без содержания) при Дирекции императорских театров. Был произведён в камер-юнкеры. Владел вместе с сёстрами издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов «серебряного века», в том числе роман Андрея Белого «Петербург». При этом активно продолжал семейный бизнес, был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом совета Волжско-Камского банка и учётного комитета киевского отделения Азовско-Донского банка.

Первая мировая война.

После начала Первой мировой войны был уполномоченным передового отряда Красного Креста на Юго-Западном фронте, затем помощником по заведованию санитарными организациями на этом фронте. Входил в состав Главного комитета Союза городов, занимал пост уполномоченного Главного комитета Земского союза. С июля 1915 г. был председателем Киевского военно-промышленного комитета, в 1915—1917 гг. также являлся товарищем председателя Центрального военно-промышленного комитета А.И. Гучкова. Входил в состав Особого совещания по обороне.

Февральская революция.

Незадолго до Февральской революции участвовал в планировании государственного переворота (вместе с А. И. Гучковым и Н.В. Некрасовым; в заговор был вовлечён и знакомый Терещенко генерал А.М. Крымов).

После Февральской революции стал министром финансов во Временном правительстве. Во втором — четвёртом составах правительства был министром иностранных дел. В качестве министра иностранных дел выступал в поддержку выполнения Россией своих союзнических обязательств.

2 июля 1917 г. совместно с министром почт и телеграфов И.Г. Церетели посетил Киев для переговоров с Центральной Радой, закончившиеся явным успехом для последней. Эти события вызвали правительственный кризис в Петрограде: 2 (15) июля в знак протеста против действий киевской делегации ушли в отставку все министры-кадеты.

1 сентября 1917 г. стал членом Директории, но уже 12 сентября подал в отставку. Выступал против создания Предпарламента, но потом вновь был назначен министром иностранных дел. В октябре вместе с другими министрами Временного правительства Терещенко был арестован большевиками в Зимнем дворце, находился в заключении в Петропавловской крепости.

Эмиграция.

Весной 1918 г. освобождён, эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, затем жил во Франции и Англии. Поддерживал Белое движение. С 1921 г. был членом Торгово-промышленного и финансового комитета. Потеряв своё состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей, был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре.