ТЕРЦИЯ

Терция появилась в период Итальянских войн благодаря испанскому генералу Гонсало Фернандесу де Кордова, реорганизатору испанской армии. Суть построения заключалась в следующем: в его центре располагалось подразделение пикинёров, по его углам же располагались четыре отряда аркебузиров (позднее – мушкетёров). При приближении к противнику аркебузиры нарушали строй противника непрерывным огнём (сделавшая залп шеренга отходил в конец строя для перезарядки, что компенсировало низкую скорострельность), после чего пикинёры вступали в рукопашную схватку. Таким образом, построение совмещало как устойчивость и выносливость пехотного строя, так и огневую мощь стрелков. К тому же, подобный строй успешно позволял подразделению и атаковать, и защищаться.

Как правило, три терции составляли бригаду, строившуюся в форме пирамиды: одна терция во фронте, две чуть позади неё по бокам. Численность их доходила до 1500 чел. Во главе терции стоял полевой командир (Maestro de campo), назначаемый самим монархом.

Несмотря на распространение терций по всей Европе, испанские считались наиболее боеспособными, во многом вследствие того, что ядро их составляли профессиональные военные. Подобный строй применялся на полях сражений вплоть до середины XVII века. «Лебединой песней» терций стал битва при Рокруа 1643 г., закончившаяся полным разгромом испанской армии.

Иллюстрация:

Augusto Ferrer-Dalmau. Rocroi, el último tercio (Рокруа, последняя терция), 2011.

Автор статьи: Мунжуков Г.Д.