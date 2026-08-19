ТЬЕР, ЛУИ-АДОЛЬФ

Тьер ( фр. Thiers) , Луи-Адольф (14.04.1797, Марсель — 03.09.1877, Сен-Жермен-ан-Ле) — историк и политический деятель, президент Франции (1871–1873). Родился в семье чиновника. В 1820 окончил юридический факультет в Экс-ан-Провансе, работал адвокатом. С 1821 — журналист либеральной парижской газеты «Constitutionnel», критиковал режим Реставрации. Автор «Истории Французской революции» (в 10 т., 1823–1827). В 1829 один из основателей либеральной газеты «National». Сыграл видную роль в Июльской революции 1830 , один из инициаторов приглашения на трон Луи-Филиппа Орлеанского. При Июльской монархии возглавлял в Палате депутатов левый центр. Выступал за укрепление конституционного режима и экономический протекционизм. В 1832–1833, 1834–1836 — министр внутренних дел, в 1833–1834 — министр торговли, в 1836 и 1840 — премьер-министр. Один из создателей культа Наполеона I , автор труда «История Консульства и Империи» (20 т., 1845–1861). После революции 1848 — депутат Учредительного собрания. Поддерживал республиканский режим, но был против радикальных социальных реформ. В работе «О собственности» подверг критике идеи социализма. На президентских выборах 1848 поддержал Луи-Наполеона Бонапарта (см. Наполеон III ), но в дальнейшем как депутат Законодательного собрания (1849–1851) боролся против установления бонапартистской диктатуры. После государственного переворота 2 декабря 1851 арестован и выслан из страны. Вернулся во Францию в 1852. До 1863 занимался лишь историческими исследованиями. С 1863 — депутат Законодательного корпуса. В рядах оппозиции боролся за восстановление демократических свобод. В июле 1870 единственным из депутатов протестовал против объявления Франко-прусской вой­ны 1870–1871 . После революции 4 сентября 1870 по поручению Правительства национальной обороны объехал главные европейские столицы, добиваясь вмешательства других держав во Франко-прусскую вой­ну, затем вел переговоры о мире с О. фон Бисмарком . В 1871 избран депутатом Национального собрания, которое назначило его главой исполнительной власти. Подписал мирный договор с Германией. Подавил революционное движение Парижской коммуны . С 31 августа 1871 — Президент Республики. Добился политического перемирия между партиями и организовал досрочную выплату контрибуции Германии, освободив Францию от оккупации. Под давлением монархического большинства депутатов ушел в отставку 24 мая 1873. Входил в республиканскую оппозицию режиму президента П. де Мак-Магона, продолжая активную политическую деятельность до самой смерти.

Соч .: Histoire de la Révolution française. Paris, 1823–1828. 10 vols. (рус. пер. 1873–1877); De la Proprieté. Paris, 1849 (рус. пер. 1872); Discours parlementaires de M. Thiers. Paris, 1879–1883. 15 vols.; La Monarchie de 1830. Paris, 1931; Notes et souvenir de M. Thiers 1848. Paris, 1902; Notes et souvenir de M. Thiers 1870–1873. Paris, 1904; Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris, 1845–1861. 20 vols. (рус. пер. 1846–1849. 5 т.).

Лит .: Valance G . Thiers: bourgeois et révolutionnaire. Paris, 2007; Игнатченко И. В. Адольф Тьер: судьба французского либерала первой половины XIX века. М., 2017; Sawyer S. W . Adol­phe Thiers: la contingence et le pouvoir. Malakof, 2018. А. В. Чудинов.