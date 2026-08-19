ТЕПТЯРИ

Кто такие тептяри

До сих пор нет единого мнения, кто такие тептяри. Одни исследователи считают, что это социальная группа, которая упоминается с XVII в. на территории Башкирии. А.З. Асфандияров и Р.Н. Рахимов говорят о тептярях как о сословии, Р.Г. Кузеев и Д.М. Исхаков – как о этносословной группе. В «Башкирской энциклопедии» тептяри – это социальная группа в Башкортостане в XVII – XIX вв.

Происхождение тептярей

Первые упоминания о тептярях встречаются материалах кунгурского бургомистра Юхнева, датированных 1725 – 1726 гг., а также в трудах Г. Георги, П.С. Палласа, П.И. Рычкова, изучавших обширный Оренбургский край.

Тептяри начали оформляться на землях современной Башкирии и восточных районов Татарстана. В их состав входили татары, мишари, удмурты, марийцы и мордва, которые сохранили свой язык, культуру и традиции. Это были выходцы из Среднего Поволжья, поселявшиеся на башкирских землях. Также в число тептярей можно отнести припущенников, которые первоначально были из башкир, лишившихся вотчинного права на землю.

Тептяри встречаются в переписи, которую провела Оренбургская экспедиция в 1734 – 1744 гг. В 1747 г. они упоминаются вместе с бобылями.

Хозяйственный быт

С 1630-х гг. для тептярей устанавливался налог – ясак в размере 40 коп. Также платили 4 коп. подымных (налог на дом), 5 коп. ямских денег со двора в год. За право пользования землей платили оброк владельцам вотчин – башкирам.

В 1747 г. для тептярей вводился подушный налог: 80 коп. с души мужского пола.

В конце XVII – XVIII вв. тептяри несли трудовые повинности: строили Оренбург и крепости Оренбургской линии, Уфимский кремль, перевозили соль с Илецких соляных промыслов на пристани рек Ашкадар и Белой.

С XIX в. тептяри дополнительно вносили деньги и хлеб на случай неурожая, платили деньги на содержание полков, дорог, водное сообщение, несли земские повинности.

Служба

В 1730-е гг. тептяри были разделены на команды, возглавляемые старшинами. С конца XVIII в. начали действовать тептярские полки. С 1833 г. для тептярей была введена рекрутская повинность. С 1855 г. они присоединялись к Башкирскому войску. Вместо выборных старшин появились юртовые, подчинявшиеся кантонным начальникам.

Тептяри как сословие упразднялось в 1865 г. в связи с ликвидацией Башкирского войска. Они переходили в гражданское ведомство. Жители распределялись по волостям, где формировались сельские общества во главе с сельским сходом и старостой.