ТЬЕПОЛО, ФРАНЧЕСКО

Тьéполо ( ит. Tiepolo) , Франческо (1509, ? — 1580, ?) — венецианец, предположительный автор сочинения «Рассуждение о делах Московии» («Relazione overo discorso delle cose di Moscovia»), написанного в 1560 или около 1570. Текст составлен на основании «Записок» С. фон Герберштейна , других произведений, карт и отзывов о Московии, по характеру напоминает дипломатическую записку, написанную для венецианского Сената или других учреждений. Автор делит Московию на 8 областей и каждой из них дает экономико-географическую характеристику, подробно рассказывает об источниках доходов, торговле, денежном обращении, вой­ске, его численности и вооружении. Сообщения об армии Ивана Грозного («великого герцога Джованни») и о его военных походах в значительной степени основаны, как говорит автор, на рассказах служивших в России иностранцев. Авторство Т. подвергается сомнению. Известия о набегах татар и поражениях московитов позволяют выдвинуть предположение о более поздней датировке или вставках в первоначальный текст. Рукописи «Рассуждения» имеются в Ватиканском архиве, в Венеции и еще нескольких библиотеках, а также в Архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН и Отдела рукописей РНБ. Сочинение неоднократно издавалось в XIX в., переведено на русский язык С. Аннинским в 1940.

Соч. : Рассуждение о делах Московии // Иностранцы о древней Москве: Москва XV–XVII вв. / Сост. М. М. Сухман. М., 1991. С. 57–65.

Лит. : Аннинский С. А. Франческо Тьеполо. Рассуждения о делах Московии 1560 г. // Исторический архив. М.–Л., 1940. Т. 3. С. 305–388; Асташкин Р. С. Проблема транзитных путей в Азию в «Рассуждении о делах московских» Франческо Тьеполо // Science Time. 2016. № 8. С. 10–20; Вознесенская И. А., Гардзанити М. Франческо Тьеполо или Джованни Карло Скарамелли? Неизвестная рукопись «Описания государства Московского» из собрания ОР РНБ, It. F. IV. 45 // VIII Научные чтения памяти О. А. Добиаш-Рождественской (1874–1939): [Тезисы]. СПб., 2018. М. А. Юсим .