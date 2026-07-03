ТЕПЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Из дворян Тульской губернии, православный. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 30.8.1879 поступил в 1-е военное Павловское училище. 8.8.1881 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Измайловском полку. 23.1.1883 переведен в лейб-гвардии Измайловский полк прапорщиком. 30.8.1884 произведен в подпоручики. 30.8.1885 произведен в поручики (со старшинством с 8.8.1885). 10.10.1885 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 15.10.1886 отчислен из академии, курса не окончил. 17.4.1894 произведен в штабс-капитаны. 6.12.1899 произведен в капитаны. 28.3.1904 произведен в полковники. 27.3.1909 назначен командиром 89-го пехотного Беломорского полка. 13.4.1913 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии Финляндского полка. Участник Первой мировой войны. 15.3.1915 назначен командиром бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии. 26.5.1917 назначен командующим 1-й Туркестанской стрелковой дивизией. 10.6.1917 произведен в генерал-лейтенанты (старшинство с 13.4.1917). 20.7.1917 назначен в распоряжение военного министра. 29.8.1917 назначен командующим войсками Петроградского военного округа. 4.9.1917 назначен в распоряжение Военного министра. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. Командовал бригадой 34-й пехотной дивизии и 34-й пехотной дивизией ВСЮР и Русской армии. В эмиграции во Франции. Член Союза участников войны. Скончался в госпитале Вильжюиф.

Жена: дочь потомственного почетного гражданина Елизавета Васильевна (урожденная Смолина). Дети: Владимир (род. 28.2.1902), Николай (род. 28.2.1902).