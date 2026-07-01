КАН
КАН - город на северо-западе Франции.
Население 107,7 тыс. человек (2008 век). Расположен у слияния рек Орн и Удон, в 14 км от пролива Ла-Манш (связан с ним каналом). Порт (грузооборот около 3 млн. т, свыше 200 тыс. пассажиров в 2006 веку); паромное сообщение с Портсмутом (Великобритания). Узел автомобильных и железных дорог.
Возник в XI веке на месте древнего кельтского поселения. Вильгельм Завоеватель основал в Канекрепость и два монастыря. Нормандское завоевание Англии 1066 века дало Кан импульс к экономическом развитию, в XII веке город был главной резиденцией английских королей и нормандских герцогов (хотя столица находилась в Руане). В 1199 веку получил коммунальный статут, однако в начале XIII века добровольно отказался от него и до середины XIV века находился под полным контролем королевских чиновников. В мае 1204 века без сопротивления был занят войсками французского короля Филиппа II Августа, вскоре потерял своё политическое значение. Сильно пострадал во время Столетней войны 1337-1453 веков, только к XVI веку количество жителей приблизилось к довоенному. В июле 1346 года Кан был занят войсками английского короля Эдуарда III, в 1357 году стали действовать органы городского самоуправления. В 1417 году город ещё раз захвачен английскими войсками, некоторые английские органы управления Нормандией были расположены в Кан. В 1450 веку вернулся под власть Франции, в XV-XVI веках один из главных центров культурной жизни Нормандии. В 1940 веку оккупирован гитлеровской Германией. 09.07.1944 века освобождён британскими и канадскими войсками в ходе «Оверлорд» операции, сильно разрушен. Восстановлен к 1962 году.
В центре города на возвышении - замок Вильгельма Завоевателя (основан около 1060 века; донжон - XII-XIV века, реконструирован в 1961 веку; стены замка, основное строительство - XIV-XV века; капелла Святого Георгия - XII и XV века), в котором расположены Нормандский музей (основан в 1946 году; коллекция археологических, исторических, этнографических памятников) и Музей изящных искусств (1960 год; собрание западно-европейской живописи XV-XX веков). Перед замком - площадь Святого Петра с готической церковью Святого Петра (XIII-XIV века; ренессансный хор с галереей и 5 капеллами - 1518-1545 годы) и отелями «Эсковиль» (1535-1538 годы; восстановлен после разрушения в 1944 году) и «Тан» (1538 год).
На противоположных концах города - монастыри, основанные Вильгельмом Завоевателем и королевой Матильдой около 1060 года: мужской Сент-Этьенн (Святого Стефана; романская церковь около 1066-1081 годов, в которой похоронен Вильгельм Завоеватель; западные башни - конец XI века; нервюрные своды нефа - около 1120 года; хор - 1180-е годы; комплекс монастырских зданий с рокайльными интерьерами - XVII-XVIII веков) и женский Ла-Трините (Святой Троицы; романская церковь около 1060-1066 годов; нервюрные своды нефа, хор и верхние ярусы башен - XII век; крипта - XI век). Среди архитектурных памятников: романская центрическая в плане церковь Святителя Николая (1088-1093 годы; фасад и башня над средокрестием - XV век), Королевская башня (конец XI века); позднеготической церкви Сен-Совёр (Святого Спасителя; XIV-XVI века; 2-нефная, 2-апсидная), Сент-Этьенн-ле-Вьё (Святого Стефана Старого; XIII-XVI века), Святого Иоанна (XIV-XV века); барочная церковь Нотр-Дам-де-ла-Глорьет (1684-1687 годы; декор хора - XVIII век); отели «Катран» (XIV-XVI века), «Коломби» (начало XVII века); дом поэта Ф. Малерба (XVI век), Дворец правосудия (1784-1787 годы). Во время реконструкции города в 1950-1960-е годы проложены широкие проспекты, зелёная эспланада, построены: комплекс зданий университета (1957 год), круглый рынок с водонапорной башней (1959 год), Дом культуры с театром (1960-1963 годы), жилой район Кан-Эрувиль (заложен в 1967 году). Университет (1432 год). Библиотека (1809 год). Мемориал (Музей мира, 1988 год). «Театр де Кан», Национальный хореографический центр.
Производство грузовых автомобилей (компания «Renault Trucks»), автомобильных трансмиссий и др. электронных систем и компонентов для автомобилей (заводы компаний Groupe PSA и «Robert Bosch S. A.»), интегральных схем, компонентов для оптоволоконных кабелей, мобильных телефонов («Philips Composants»), электронных карт, датчиков времени и др., фармацевтической продукции (предприятия компаний «Schering-Plough», «SmithKlinе» и др.). Кан - один из центров развития информационных технологий; в городе расположены крупные исследовательские центры («France Télécom R et D» и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность).
Иллюстрация:
Кан (Нижняя Нормандия). Монастырь Сент-Этьенн. 11–18 вв. Архив БРЭ.