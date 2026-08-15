ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ

Принятое название идеологии Российской империи во время правления Николая I . Соответствовала формуле министра народного просвещения С.С. Уварова (1833-1849) «православие, самодержавие, народность».

Выработка новой государственной идеологии

На правление Николая I (1825-1855) приходится расцвет консерватизма в России. Царь, первый консерватор империи, считал главной ее бедой распространение либеральных идей с Запада. Для борьбы со всяким инакомыслием им было создано III отделение , выполнявшее функции политической полиции.

Однако одних репрессивных мер было недостаточно. Требовалась официальная политическая идеология, которая могла бы обосновать незыблемость существующего строя.

Главную роль в создании такой идеологии сыграл Сергей Семенович Уваров, возглавлявший министерство народного просвещения с 1833 по 1849 год. Блестяще образованный человек, он успел испробовать свои силы в качестве дипломата и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. В 1810-е годы появились первые литературные произведения Уварова, в которых он анализировал причины победы России в Отечественной войне 1812 года . Тогда же у него начали зарождаться идеи, которые затем приведут к выработке теории официальной народности. Так, Уваров писал о национальном характере войны 1812 года, о единении царя и народа, о естественном повиновении последнего первому. Он высказывался против «народной анархии» и всяческой революции.

Постепенно Уваров пришел к заключению о необходимости бороться с либеральной порчей нравов и выразил идею «умственных плотин», согласно которой эта борьба должна заключаться не только в карательной деятельности III отделения, но и в выработке официальной консервативной идеологии. В основе его теории лежало представление об исконно русских началах, отличавших Россию от других стран, делавших ее особенной.

В 1843 году в докладе государю Сергей Семенович выразил желание найти начала, которые составляли исключительность России. В итоге ими стали православие, самодержавие, народность – формула, названная еще «уваровской триадой» и затем ставшая именоваться теорией официальной народности.

Содержание теории

Во все три составляющие формулы С.С. Уварова вкладывался определенный смысл. «Самодержавие» объяснялось так: из-за величины территории и особенностей исторического развития в России сложились условия, при которых страна могла хорошо существовать только при неограниченной монархии. Православие же считалось неотъемлемой частью счастливой и благонравной народной жизни, а также представлялось консерваторам удобным средством контроля над обществом. Самым непростым понятием была «народность». Под ней уваровцы имели в виду послушание властям и терпение – черты, как считали, исконно присущие русской нации.

Таким образом, получалось, что в России, отличной от других государств такими чертами, как православие, самодержавие и народность, не было почвы для социальных конфликтов, а все недовольства и протесты объяснялись тлетворным влиянием Запада. Россия противопоставлялась ему, заведомо считалась лучше и сильнее западных держав.

Подобная идеология была полностью принята властью и царем. Многие же русские общественные и культурные деятели называли такой подход «квасным патриотизмом», таившим в себе большие опасности.