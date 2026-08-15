ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ
Принятое название идеологии Российской империи во время правления Николая I. Соответствовала формуле министра народного просвещения С.С. Уварова (1833-1849) «православие, самодержавие, народность».
Выработка новой государственной идеологии
На правление Николая I (1825-1855) приходится расцвет консерватизма в России. Царь, первый консерватор империи, считал главной ее бедой распространение либеральных идей с Запада. Для борьбы со всяким инакомыслием им было создано III отделение, выполнявшее функции политической полиции.
Однако одних репрессивных мер было недостаточно. Требовалась официальная политическая идеология, которая могла бы обосновать незыблемость существующего строя.
Главную роль в создании такой идеологии сыграл Сергей Семенович Уваров, возглавлявший министерство народного просвещения с 1833 по 1849 год. Блестяще образованный человек, он успел испробовать свои силы в качестве дипломата и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. В 1810-е годы появились первые литературные произведения Уварова, в которых он анализировал причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Тогда же у него начали зарождаться идеи, которые затем приведут к выработке теории официальной народности. Так, Уваров писал о национальном характере войны 1812 года, о единении царя и народа, о естественном повиновении последнего первому. Он высказывался против «народной анархии» и всяческой революции.
Постепенно Уваров пришел к заключению о необходимости бороться с либеральной порчей нравов и выразил идею «умственных плотин», согласно которой эта борьба должна заключаться не только в карательной деятельности III отделения, но и в выработке официальной консервативной идеологии. В основе его теории лежало представление об исконно русских началах, отличавших Россию от других стран, делавших ее особенной.
В 1843 году в докладе государю Сергей Семенович выразил желание найти начала, которые составляли исключительность России. В итоге ими стали православие, самодержавие, народность – формула, названная еще «уваровской триадой» и затем ставшая именоваться теорией официальной народности.
Содержание теории
Во все три составляющие формулы С.С. Уварова вкладывался определенный смысл. «Самодержавие» объяснялось так: из-за величины территории и особенностей исторического развития в России сложились условия, при которых страна могла хорошо существовать только при неограниченной монархии. Православие же считалось неотъемлемой частью счастливой и благонравной народной жизни, а также представлялось консерваторам удобным средством контроля над обществом. Самым непростым понятием была «народность». Под ней уваровцы имели в виду послушание властям и терпение – черты, как считали, исконно присущие русской нации.
Таким образом, получалось, что в России, отличной от других государств такими чертами, как православие, самодержавие и народность, не было почвы для социальных конфликтов, а все недовольства и протесты объяснялись тлетворным влиянием Запада. Россия противопоставлялась ему, заведомо считалась лучше и сильнее западных держав.
Подобная идеология была полностью принята властью и царем. Многие же русские общественные и культурные деятели называли такой подход «квасным патриотизмом», таившим в себе большие опасности.