ТЕОРИКОН (др.-греч. τὸ θεωρικόν)

«Зрелищные деньги» в Афинах, которые в середине IV в. составили специальный фонд для возмещения гражданам расходов на посещения театра.

Организация праздников в честь богов, особенно таких, которые проводились в масштабе всей общины – Панафинеи , Великие Дионисии , Ленеи и др., – была важнейшей обязанностью государства. В его ведении находилась и та часть праздников в честь Диониса, которая включала драматические агоны. При этом государство брало на себя значительную часть расходов, связанных с их подготовкой и проведением. За счет государства обеспечивалось вознаграждение актеров, однако наиболее значительной частью этих трат были «зрелищные деньги» (др.-греч. τὰ θεωρικά), которые возмещали гражданам расходы на посещение театра.

Первоначально посещение театра не предполагало никакой платы, которая появилась позднее и была невелика – два обола в день, о чем упоминает Демосфен в уже процитированном отрывке из речи «За Ктесифонта о венке» (XVIII, 28). По мнению некоторых исследователей, в качестве входных билетов в театр могли использоваться специальные жетоны. Сохранившиеся в большом количестве до наших дней и имевшие различные изображения, такие металлические (свинцовые или бронзовые) или терракотовые пластинки, подобия монет, были в Афинах в широком употреблении в различных областях повседневной жизни. Считают, что некоторые из них, имеющие на себе изображения, относящиеся к культу Диониса или к театральному делу (например, изображение маски), могли употребляться именно в виде театральных билетов.

Возмещение гражданам расходов на театр осуществлялось на основе списков дема ([Dem.], XLIV, 37). Некоторые исследователи, основываясь на сообщении Плутарха (Per., 9), приписывают введение этого правила Периклу в V в. до н.э., что вполне согласуется с его общей социальной политикой. Другие, следуя указанию Гарпократиона в «Лексиконе десяти ораторов» (s. v. θεωρικά), связывали его с именем Агиррия, относя к 390-м годам до н.э. Так как основные сведения по этому вопросу исходят от схолиастов и лексикографов, то далеко не все подробности того, как оплачивалось посещение театра и осуществлялся вход на драматические представления, до конца ясны.

Так называемые «зрелищные деньги» в середине IV в. до н.э. составили специальный фонд – теорикон, из которого и производились раздачи (Aristot. Ath. pol., 43, 1; Dem., XVIII, 113; Aeschin., III, 24-25). В третьей четверти IV в. до н.э. теорикон становится самым важным фондом афинского казначейства. На протяжении ряда лет начиная с 354 г. до н.э. фондом зрелищных денег в Афинах заведовал Евбул , а затем театральные деньги были в ведении Ликурга, который возглавлял общее управление государственными доходами на протяжении трех четырехлетий – в 338-326 гг. до н.э. Античная традиция сообщает, что Евбулом был проведен закон о смертной казни за предложение употреблять деньги зрелищного фонда на другие нужды. В 339/8 г. до н.э. Демосфену удалось добиться отмены закона Эвбула.

Автор статьи: О.В. Кулишова