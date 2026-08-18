ТЕOН СМИРНСКИЙ (др.-греч. Θέων ὁ Σμνρναῖος)

Древнегреческий математик, астроном и философ.

Сведений о его жизни практически нет, Птолемей упоминает, что он жил при Адриане, о том же свидетельствует статуя, найденная в Смирне, поставленная «жрецом Теоном в честь своего отца, Теона философа-платоника». Теону принадлежит сочинение «Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона» – краткой сводки различных сведений из арифметики, гармоники и астрономии, кроме того, ему принадлежал комментарий к «Государству» Платона и сочинение о правильном порядке диалогов Платона. «Изложение» состоит из трех книг, посвященных арифметике, музыке и астрономии, оно основывается на компиляциях перипатетика Адраста Афродисийского и платоника Трасилла Александрийского, там упоминаются результаты, достигнутые Архимедом, Эратосфеном и Гиппархом. Теон обращается к тем, кто «не имел возможности упражняться в математике, но хотел бы изучать Платона». В «Изложении» содержатся некоторые элементы пифагорейского учения, в частности, учения о четверице (тетраде). Наиболее богат содержанием астрономический раздел его сочинения.

Сочинения :

Smyrnaei philosophi platonici expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium / Rec. E. Hiller. Leipzig, 1878;

Theon of Smyrna. Mathematics useful for understanding Plato / Trans. R. and D. Lawlor. San Diego, 1979;

Теон Смирнский. Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона. Пер. А. И. Щетникова // Schole. Вып. 3. 2009. С. 466-558.