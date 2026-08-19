ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Теолóгия освобождéния — политическое и интеллектуальное течение католических священников, влиятельное в странах Латинской Америки в 1950–1970-е, претендовавшее на трансформацию католических организаций в революционное движение социального освобождения. Т. о. опиралась на традицию социального католицизма, основания для которого были положены энцикликой Льва XIII Rerum novarum (1891), и порожденные ею движения, как французское Le Sillon ( фр. «борозда», «путь») (1894–1910), основанное журналистом М. Саннье, продвигавшим идеалы социальной справедливости и демократии, важность участия мирян в социальных и политических делах, преодолевая разрыв между Церковью и рабочим движением, находившимся под социалистическим влиянием. Эти идеи были развиты «Молодыми христианскими рабочими» («Jeunesse ouvrière chrétienne», JOC), основанными в Бельгии в 1925 Ж. Кардейном, предлагавшим «теологию труда» для пре­одоления социальной несправедливости в отношении рабочих. На появление идей Т. о. повлиял философ-неотомист Ж. Маритен. В работе «Интегральный гуманизм: проблемы времени и духа нового христианства» (1936) он отстаивал человеческое достоинство, роль Церкви в продвижении социальной справедливости, индивидуальную свободу и общественную солидарность, критиковал капиталистическую систему, полагая равенство и коммунитарные идеалы основой нового общества. «Теология труда» Кардейна и труды Маритена оказали значительное влияние на латиноамериканских идеологов Т. о. — перуанца священника-доминиканца Г. Гутьерреса и бразильского теолога Л. Боффа. Гутьеррес в «Теологии освобождения» (1971) подчеркивал, что Церковь обязана трудиться во имя социальной справедливости и устранять структурные причины бедности и неравенства.

После Кубинской революции произо­шла радикализация левой интеллигенции, в том числе христианско-демократического фланга в Латинской Америке, взявшей на вооружение студенческие и молодежные организации, часть их левого крыла эволюционировала к революционному максимализму, вооруженной борьбе, сливаясь с фокистскими (чегеваристскими) и даже маоистскими организациями, что вызывало осуждение церкви. Ярким примером перехода на революционные позиции, политического насилия и партизанской тактики была эпопея К. Торреса Рестрепо в Колумбии. Торрес был убит в боях с армией в 1966, став первым мучеником и символом революционного христианства в Латинской Америке. В Бразилии революционная молодежь, порвав с Католическим действием, создала в 1962 Народное действие, сделав ставку на повстанческое движение, затем на маоизм. В Чили, Боливии, Перу левая христианская молодежь создала свои революционные организации: Левое революционное движение (MIR) (Боливия, Перу), МАПУ (Чили). В Аргентине сторонники Т. о. влились в движение левого перонизма , монтонерос , также в 1967 создано «Движение священников третьего мира», где выделялся популярный священник К. Мухика, убитый правыми террористами в 1974. Издавались многочисленные теоретические журналы («Христианство и революция» Х. Гарсии Элоррио и др.). В 1970-е после военных и политических поражений повстанческой линии стала преобладать более религиозная трактовка Т. о., представлявшая христианство как «религиозное движение» (Л. Бофф и Г. Гутьеррес). С наступлением правых военных диктатур на континенте сторонники Т. о. сконцентрировались на защите прав человека, в 1980 Нобелевскую премию мира получил аргентинец А. Перес Эскивель. С победой в 1979 Сандинистской революции в Никарагуа ряд священников, сторонников Т. о., вошли в революционное правительство. Самым ярким примером был поэт, священник Эрнесто Карденаль, которого и других сторонников Т. о. в 1984 папа Иоанн Павел II запретил к служению, фактически осудив Т. о. Запрет был снят папой Франциском в 2014.

Лит.: Segundo J. L. Capitalismo y socialismo, cruz teológica // La nueva frontera de la teología en América Latina. Salamanca, 1977; Berryman P. Teología de la liberación: los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en América Latina y otros lugares. México, 1989; Революция в церкви? (Теология освобождения). Документы и материалы. М., 1990; Horn G-R. Western European Liberation Theology: The First Wave, 1924–1959. Oxford, 2008. И. А. Фадеев, А. А. Щелчков.