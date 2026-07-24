ТЕНОС (др.-греч. Τῆνος)

Остров в Эгейском море, входящий в Кикладский архипелаг.

Тенос – достаточно крупный остров, располагающийся на севере Киклад рядом с Андросом, Делосом и Миконосом. Площадь острова составляет 195 кв. км, высшая точка – 729 м.

На острове найдена микенская могила-толос. Около 950 г. до н.э. он заселен ионийцами, в геометрический период прослеживаются связи с фессалийско-эвбейским регионом. Город Тенос сначала располагался на Ксобурго, массивном гранитном отложении, возвышающемся над плодородным центральным плато острова. Во время Греко-персидских войн Тенос был вынужден покориться Персии, его флот был включен в состав персидского, но при Саламине перешел на сторону греков. Позже остров вошел в Афинский морской союз. Первоначально форос, который платили теносцы, был равен трем талантам, затем – двум. В конце IV в. до н.э. город Тенос перемещается на южное побережье. В это же время рядом с ним основано святилище Посейдона и Амфитриты, ставшее важным культовым центром в эллинистический период. В начале II в. до н.э. Тенос становится центром возрожденной Делосской лиги. В I в. до н.э. город разрушен, затем восстановлен и просуществовал до IV в. н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев