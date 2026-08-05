ТЕНИРС МЛАДШИЙ ДАВИД
Фламандский живописец, гравер, стаффажист.
Ранние годы
Родился в семье фламандского живописца Давида Тенирса Старшего и Даймны де Вильде. Имел трех младших братьев, которые также стали художниками. С 1626 г. обучался в мастерской отца, трудясь совместно с ним над выполнением разнообразных заказов. Наиболее известная работа сына и отца – «Освобождение Иерусалима», написанная на сюжет одноименного произведения Тарквато Тассо. После того как Тенирс ст. попал в долговую тюрьму, Давид был вынужден содержать семью. Для этого он активно копировал работы отцы. В 1632 г. он был зарегистрирован в Гильдии св. Луки как «сын художника».
В 1635 г. посетил Париж и Дувр, где в конце обозначенного года заключил контракт с арт-дилером Крисостомосом ван Иммерсилом. Годом позднее был привлечен Рубенсом к разработке эскиза полотна из серии «Метаморфозы», заказанной тому испанским королем Филиппом IV. 22 июля 1637 г. женился на дочери Яна Брейгеля Старшего Анне. Рубенс, будучи душеприказчиком скончавшегося 12 лет назад отца невесты, был свидетелем на свадьбе. Союз с Анной позволил Тенирсу укрепить свои отношения с Рубенсом, и, следовательно, упрочить свое положение на художественной арене страны. В браке у пары родилось семеро детей. Крестной матерью старшего сына, Давида Тенирса III, стала жена Рубенса Елена Фурман.
Зрелые годы
К 1640-м гг. Тенирс становится значительной фигурой в Антверпене. Благодаря протекции Рубенса он смог получить несколько заказов со стороны городского совета. В 1644-1645 гг. был избран главой Гильдии св. Луки. В этот период художник писал в основном жанровые сценки на тему крестьянского быта. В отличие от своих предшественников, Тенирс не наделял свои произведения моральной подоплекой и вторым смыслом. Персонажи, изображаемые художником, - идеализированные герои, взаимодействующие с если не идеальным, то переосмысленным и приукрашенным пространством. Начиная свой творческий путь с использования тенебризма, со временем Тенирс отказался от грубых светотеневых переходов. Его палитра становится мягче, испытывая на себе влияние кисти Рубенса. Художник отходит от коричневых в пользу серо-голубых тонов.
С 1647 г. его патроном становится правящий Южными Нидерландами эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский. Около 1650 г. Тенирс перебрался в Брюссель, получив статус придворного художника. В число его обязанностей входило пополнение живописной коллекции эрцгерцога. В 1650 г. Тенирс приобрел для генерала около 400 картин из коллекции герцога Гамильтона. За несколько лет фламандский художник расширил собрание своего патрона до 1300 произведений, в число которых входили работы Рафаэля, Джорджоне, Веронезе, Тициана, Яна ван Эйка, Питера Брейгеля Старшего, Ганса Гольбейна и др. Эта коллекция стала ядром Музея изобразительных искусств в Вене.
Около 1655 г. Тенирс написал уменьшенные копии 243 полотен, входивших в коллекцию его патрона. Впоследствии они были использованы для создания гравюр, вошедших в альбом «Театр живописи».
Вероятно, эрцгерцог был доволен службой Тенирса и истинно восхищался его художественными талантами. Зачастую Леопольд Австрийский дарил европейским монархам работы своего придворного живописца. В результате имя Тенирса стало известным далеко за пределами Фландрии. Среди его заказчиков появились ведущие европейские дома. В частности, испанский король Филипп IV заказал мастеру такое количество картин, что для этого собрания пришлось выстроить отдельное здание. В числе поклонников его таланта был и незаконнорожденный сын монарха, Хуан Австрийский Младший, ставший правителем Фландрии после Леопольда. По легенде, он даже брал у Тенирса уроки рисования.
Менее чем через полгода после смерти Анны Брейгель в мае 1656 г. Тенирс женился на Изабелле де Френ. У пары родилось четверо детей. Поступок отца серьезно опечалил старших детей и навсегда внес разлад в их отношения. После смерти второй супруги младшие Тенирсы открыли судебный процесс против Давида, который продолжался вплоть до его смерти в 1690 г.
Среди карьерных достижений Тенирса нельзя не упомянуть основание антверпенской Академии художеств, с 1663 г. директором которой он являлся.
Творческое наследие художника насчитывает около 2000 картин. Он работал в разных жанрах, создавая полотна на исторические, религиозные, мифологические и др. сюжеты. Среди новых, разрабатываемых им тем – сцены в таверне, комнаты алхимиков и т.д.