ТЕНИРС МЛАДШИЙ ДАВИД

Фламандский живописец, гравер, стаффажист.

Ранние годы

Родился в семье фламандского живописца Давида Тенирса Старшего и Даймны де Вильде. Имел трех младших братьев, которые также стали художниками. С 1626 г. обучался в мастерской отца, трудясь совместно с ним над выполнением разнообразных заказов. Наиболее известная работа сына и отца – «Освобождение Иерусалима», написанная на сюжет одноименного произведения Тарквато Тассо. После того как Тенирс ст. попал в долговую тюрьму, Давид был вынужден содержать семью. Для этого он активно копировал работы отцы. В 1632 г. он был зарегистрирован в Гильдии св. Луки как «сын художника».

В 1635 г. посетил Париж и Дувр, где в конце обозначенного года заключил контракт с арт-дилером Крисостомосом ван Иммерсилом. Годом позднее был привлечен Рубенсом к разработке эскиза полотна из серии «Метаморфозы», заказанной тому испанским королем Филиппом IV . 22 июля 1637 г. женился на дочери Яна Брейгеля Старшего Анне. Рубенс, будучи душеприказчиком скончавшегося 12 лет назад отца невесты, был свидетелем на свадьбе. Союз с Анной позволил Тенирсу укрепить свои отношения с Рубенсом, и, следовательно, упрочить свое положение на художественной арене страны. В браке у пары родилось семеро детей. Крестной матерью старшего сына, Давида Тенирса III, стала жена Рубенса Елена Фурман.

Зрелые годы

К 1640-м гг. Тенирс становится значительной фигурой в Антверпене. Благодаря протекции Рубенса он смог получить несколько заказов со стороны городского совета. В 1644-1645 гг. был избран главой Гильдии св. Луки. В этот период художник писал в основном жанровые сценки на тему крестьянского быта. В отличие от своих предшественников, Тенирс не наделял свои произведения моральной подоплекой и вторым смыслом. Персонажи, изображаемые художником, - идеализированные герои, взаимодействующие с если не идеальным, то переосмысленным и приукрашенным пространством. Начиная свой творческий путь с использования тенебризма, со временем Тенирс отказался от грубых светотеневых переходов. Его палитра становится мягче, испытывая на себе влияние кисти Рубенса. Художник отходит от коричневых в пользу серо-голубых тонов.

С 1647 г. его патроном становится правящий Южными Нидерландами эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский. Около 1650 г. Тенирс перебрался в Брюссель, получив статус придворного художника. В число его обязанностей входило пополнение живописной коллекции эрцгерцога. В 1650 г. Тенирс приобрел для генерала около 400 картин из коллекции герцога Гамильтона. За несколько лет фламандский художник расширил собрание своего патрона до 1300 произведений, в число которых входили работы Рафаэля , Джорджоне , Веронезе , Тициана , Яна ван Эйка, Питера Брейгеля Старшего , Ганса Гольбейна и др. Эта коллекция стала ядром Музея изобразительных искусств в Вене.

Около 1655 г. Тенирс написал уменьшенные копии 243 полотен, входивших в коллекцию его патрона. Впоследствии они были использованы для создания гравюр, вошедших в альбом «Театр живописи».

Вероятно, эрцгерцог был доволен службой Тенирса и истинно восхищался его художественными талантами. Зачастую Леопольд Австрийский дарил европейским монархам работы своего придворного живописца. В результате имя Тенирса стало известным далеко за пределами Фландрии. Среди его заказчиков появились ведущие европейские дома. В частности, испанский король Филипп IV заказал мастеру такое количество картин, что для этого собрания пришлось выстроить отдельное здание. В числе поклонников его таланта был и незаконнорожденный сын монарха, Хуан Австрийский Младший, ставший правителем Фландрии после Леопольда. По легенде, он даже брал у Тенирса уроки рисования.

Менее чем через полгода после смерти Анны Брейгель в мае 1656 г. Тенирс женился на Изабелле де Френ. У пары родилось четверо детей. Поступок отца серьезно опечалил старших детей и навсегда внес разлад в их отношения. После смерти второй супруги младшие Тенирсы открыли судебный процесс против Давида, который продолжался вплоть до его смерти в 1690 г.

Среди карьерных достижений Тенирса нельзя не упомянуть основание антверпенской Академии художеств, с 1663 г. директором которой он являлся.

Творческое наследие художника насчитывает около 2000 картин. Он работал в разных жанрах, создавая полотна на исторические, религиозные, мифологические и др. сюжеты. Среди новых, разрабатываемых им тем – сцены в таверне, комнаты алхимиков и т.д.