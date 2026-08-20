ТЕМЯСОВСКИЙ МУЗЕЙ

Темясовский историко-краеведческий музей основан в 1985 году, с 1989 года является филиалом Национального музея Республики Башкортостан.

Здание музея является памятником архитектуры и истории, построенный в 1896 году как административное здание Бурзян-Тангаурского кантона. В этом здании в 1919 году, когда село Темяс было провозглашено столицей Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, проходили заседания Первого Башкирского Правительства во главе с его лидером Ахмет-Заки Валиди.

В фондах музея насчитывается более 3000 предметов. Значительную часть музейного собрания составляют исторические документы и фотографии по истории села Темяс, Первого Башкирского Правительства, созданию автономного Башкортостана. В экспозиции музея воспроизведен рабочий момент заседания Первого Башкирского Правительства в марте 1919 года.

В этнографическом зале представлены коллекции, характеризующие быт и культуру народов Зауралья. Вниманию посетителей представлена диорама, посвященная одному из первых крупных башкирских восстаний второй половины XVIII века - Башкирскому восстанию 1755-1756 годов , известному также как восстание Батырши.

Иллюстрации:

Темясовский историко-краеведческий музей.