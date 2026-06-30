ТЕЛЯТЕВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Российский государственный и военный деятель, князь, боярин.

До Смуты

Происходил из знатного княжеского рода Телятевских, владевшим Телятевским княжеством, располагавшимся на территории современной Московской области. В XV веке княжество вошло в состав Москвы, и князья присягнули на верность Ивану III . Телятевские занимали высокое положение при дворе московского государя: так, при Федоре Иоанновиче Андрей Андреевич часто назначался рындой (оруженосцем-телохранителем) на встречах с иностранными послами. В 1589 году имел титул стольника, а при Борисе Годунове в 1599 году получил титул боярина. Его продвижению, по всей видимости, способствовала женитьба на дочери Семена Годунова Марии Никитичне, приходившейся троюродной сестрой Борису Годунову.

Смутное время

Участвовал в войне против Лжедмитрия I , выступил со значительным отрядом для обороны Новгород-Северского против сил самозванца, командовал отрядом в битве у деревни Добрыничи, в ходе которой его силы были практически полностью разбиты. Повстанцам же не только удалось избежать полного разгрома, но и выдержать осаду Кром. Этому способствовала внезапная смерть Бориса Годунова, приведшая к мятежу среди царских войск. А.А. Телятевский проявил твердость и был вынужден со своими соратниками отступить в Москву, хотя большинство воевод перешло на сторону самозванца. Однако в столице вскоре вспыхнуло восстание против Федора Борисовича, и жители отправили И.М. Воротынского и Телятевского в Тулу к Лжедмитрию I в знак подтверждения своей верности. Приняли их весьма недружелюбно, а казаки даже избили Телятевского за проявленную стойкость под Кромами. За этим последовала опала, а затем назначение воеводой в Чернигов в 1605 году. В Москве вскоре произошел заговор против Лжедмитрия I, окончившийся воцарением Василия Шуйского .

Восстание И.И. Болотникова

Телятевский примкнул к восстанию И. Болотникова в 1606-1607 годах, входил в свиту царевича Петра. Во время осады Калуги на помощь осажденным был послан отряд во главе с В. Мосальским и А. Телятевским, которому удалось разбить царские войска под Веневым. После этого отряд повстанцев был разделен, и Телятевский отправился в Тулу, откуда совершил удачную вылазку против царских войск во главе с князем И.М. Воротынским. Более того, Телятевский не остановился на достигнутом и разгромил отряды Василия Шуйского у Дедилова. Ситуация стала явно меняться в пользу восставших, против отряда Андрея Андреевича были посланы царские войска, которые вновь потерпели поражение у р. Пчельни, а царские воеводы Борис Татаев и Андрей Черкасский приняли смерть на поле брани. Среди царских войск началась паника, чем воспользовался Иван Болотников, совершивший удачную вылазку из Калуги, что довершило разгром царской армии. Однако Василий Шуйский воспользовался промедлением восставших, собрал новую армию и возглавил ее в решительной битве на р. Восьме. Ей противостояли силы во главе с И.И. Болотниковым и А.А. Телятевским. Битва закончилась разгромом повстанцев, вскоре началась осада Тулы. После упорного сопротивления в октябре 1607 года город был взят. Несмотря на обещание, Василий Шуйский не пощадил царевича Петра и И. Болотникова, но, по всей видимости, простил князей Шаховского и Телятевского, которые были подвергнуты опале, но сохранили жизнь. Вероятнее всего Андрей Андреевич остаток своей жизни провел в собственной вотчине, в землях бывшего Телятевского княжества и скончался около 1611 года. Существуют и иные версии, согласно которым он был возвращен в Москву, где занимал видное положение и скончался в 1612 году.