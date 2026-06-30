ТЕЛЬМАН ЭРНСТ

Германский политический деятель, лидер Коммунистической партии Германии.

Биография и карьера

Тельман достаточно рано начинает свою карьеру в области политики, уже в 14 лет он становится сторонником социалистических идей. В 1903 г. он примыкает к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1914 г., после начала войны выступил с осуждением начавшихся боевых действий. Однако год спустя Тельман был мобилизован в действующую армию и направлен на фронт, участвовал в сражениях на р. Сомме и под Верденом. Во время нахождения в армии вел антивоенную пропаганду в рядах войск.

В конце 1917 г. Тельман вступает в Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ), которая была сформирована после раскола СДПГ из числа противников мировой войны и компромисса с властями. В качестве активиста НСДПГ Тельман принимал участие в революционных событиях 1918 г. в Германии. С 1919 г. он возглавлял отделение НСДПГ в Гамбурге. Год спустя Тельман и большая часть сторонников гамбургского отделения НСДПГ примкнули к Коммунистической партии Германии (КПГ), в состав которой вошло все левое крыло НСДПГ. В том же году Тельман становится руководителем гамбургского отделения КПГ. Тельман являлся одним из лидеров Гамбургского вооруженного восстания 1923 г., организованного местными коммунистами. В 1923 г. его избирают в Центральный Комитет КПГ.

В 1925 г. Тельман становится лидером немецких коммунистов, главой партии и депутатом Рейхстага. Кроме этого, он возглавляет боевую ячейку компартии – организацию «Рот Фронт». Под руководством Тельмана КПГ стала одной из наиболее активных секций Коминтерна. На парламентских выборах в 1932 г. Компартия во главе с Тельманом набрала 6 млн. голосов и получила 100 мандатов в Рейхстаге. Тельман выдвигал свою кандидатуру и на выборах президента, в 1925 и в 1932 гг. В 1932 г. он занял третье место с 10,2 % голосов.

После прихода Гитлера к власти Тельман продолжает ездить по Германии, где на митингах говорит о борьбе с надвигающейся нацистской диктатурой. В феврале 1933 г. в Берлине произошел поджог здания Рейхстага. После этой провокации по всей стране начались массовые преследования коммунистов, но на парламентских выборах в марте коммунисты получают 81 место. Однако эти места были переданы членам гитлеровской партии НСДАП, а Э. Тельмана арестовали и поместили в тюрьму Моабит.

Тельман пребывал в заключении около двенадцати лет, подвергаясь допросам, пыткам и побоям. В 1944 г. его перевели в концлагерь Бухенвальд, где Тельман и был расстрелян 18 августа того же года по приказу нацистского руководства.

Библиография

Bredel W., Tschesno-Hell M. Ernst Thälmann. Führer seiner Klasse. Literarisches Szenarium. Berlin, 1955.

Czichon E., Marohn H. Thälmann. Ein Report. Zwei Bände. Berlin, 2010.

Przybylski P. Mordsache Thälmann. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1986.

Германии бессмертный сын. Воспоминания об Эрнсте Тельмане. М., 1963.

Кульбакин В.Д. Эрнст Тельман. М., 1961.

Тельман Э. Боевые речи и статьи. М., 1935.

Тельман Э. Письма из тюрьмы родным и близким: 1933-1937 гг. М., 1968.