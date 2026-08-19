ТЕЛЬМАН, ЭРНСТ

Тéльман ( нем. Thälmann) , Эрнст (16.04.1886, Гамбург — 18.08.1944, концлагерь Бухенвальд) — немецкий политический деятель, лидер германских коммунистов. Из семьи мелких торговцев. После окончания народной школы работал в порту Гамбурга, был кочегаром на грузовых судах. В 1903 вступил в Социал-демократическую партию Германии , принимал активное участие в профсоюзном движении. В годы Первой мировой вой­ны был мобилизован, участвовал в боях на Западном фронте. В 1918 дезертировал и вступил в Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). В 1920 вместе с частью левых независимцев вышел из НСДПГ и вступил в Коммунистическую партию Германии (КПГ). Один из организаторов Гамбургского восстания (1923). В 1921–1933 — депутат Гамбургского муниципалитета, в 1924–1933 — депутат рейхстага от КПГ. 1 февраля 1925 избран председателем Союза красных фронтовиков. В 1925–1933 — председатель КПГ. Делегат III, V и VI конгрессов Коммунистического интернационала , член Президиума Исполкома Коминтерна.

Кандидат в президенты Германии от КПГ (1925, 1932). Предупреждал об опасности фашизма, однако антифашистское единство действий рассматривал как сотрудничество с рядовыми социал-демократами без участия их лидеров. Сторонник теории «социал-фашизма». 3 марта 1933 был арестован, в 1933–1937 содержался в берлинской тюрьме Моабит, в 1937–1943 — в тюрьме Ганновера. 18 августа 1944 по приказу А. Гитлера убит в концентрационном лагере Бухенвальд .

Соч .: Избр. статьи и речи. К истории германского рабочего движения. Т. 1–2. М., 1957–1958; Zur Machtfrage: Reden, Artikel u. Briefe 1920–1935. Berlin, 1982.

Лит. : Давидович Д. С. Эрнст Тельман. Страницы жизни и борьбы. М., 1988; Czichon E. Thälmann: ein Report. Berlin, 2010. И. А. Кукушкина.