ТЕЛЕСФОР (др.-греч. Τελεσφόρος; лат. Telesphorus)

Восьмой папа Римский (125 – 136 гг.).

Телесфор сменил на римском престоле Сикста I. Liber Pontificalis сообщает, что он был греком, и это подтверждается его именем. С Телесфором связываются несколько реформ богослужения: установление ночной службы на Рождество, введение семинедельного Великого поста, пение гимна «Gloria» (лат. «Слава»), но многие исследователи склоняются к тому, чтоб отнести это к более поздним временам.

Ириней в письме к папе Виктору свидетельствует, что Телесфор, как и его предшественники, праздновал Пасху в воскресенье, а не 14 нисана, но, однако, это не мешало им быть в общении с церквями, придерживающимися другой традиции времени празднования и срока поста перед ней (Eus. HE V, 24).

Телесфор – первый из римских епископов, о котором Ириней явно утверждает, что он был мучеником: «После него (Сикста) Телесфор, который славно претерпел мучение» (AH III, 3, 3); это свидетельство повторяет Евсевий Кесарийский (HE IV, 10; V, 6).