ТЕЛЬЕС-ХИРОН МАРИАНО

Военный, политик, дипломат, чрезвычайный министр и посол Испании в России в 1856-1868 гг. Участник I Карлистской войны.

Приобрел известность в европейских столицах своим эксцентричным образом жизни. В Испании после его смерти в светских кругах стала популярной поговорка «Не будьте Осуной» - предостережение от разнообразных трат.

Семья. Детство

Герцог де Осуна родился 19 июля 1814 г. в фамильном дворце в Мадриде в семье Франсиско де Борха Тельес-Хирон, X герцога де Осуна и Марии Франсиски Филиппы, графини Бофорт-Спонтин.

Знатный род де Осуна прослеживает свою родословную с XII века. За практически семисотлетнюю историю до рождения герцога эта семья породнилась со многими аристократическими домами не только Испании, но и Европы, на что указывают многочисленные титулы де Осуны: 16 герцогских титулов, 20 графских титулов, 24 титула маркиза и более 20 титулов другого ранга. Всю эту обширную титулатуру Мариано наследовал старшему брату, Педро де Алькантара, XI герцогу де Осуна, внезапно скончавшемуся в 1844 г.

Детство эксцентричного политика было омрачено потерей родителей. Воспитанием после их смерти занялась бабушка, донья Мария Жозефа Алонсо Пиментель и Тельес-Хирон, графиня Бенавенте. Это была неординарная женщина, светская львица, покровительница искусств, чей облик был запечатлен прославленным испанским художником Франсиско Гойей в знаменитой серии офортов "Капричос" под номером 55 («До самой смерти»).

Карьера

Согласно семейной традиции, в 1833 г. Осуна поступил на военную службу в чине внештатного кадета. В 1835 г. получил назначение в Северный полк в связи с I Карлистской войной. В этот период становится активным участником многочисленных сражений, проявленная храбрость в которых была в 1836 г. отмечена королевой Изабеллой II медалью ордена Калатравы. В 1837 г. под предводительством генерала Эспартеро участвует в новой северной кампании, принесшей ему орден св. Фернандо. Подорвав здоровье в многочисленных военных операциях, герцог получил внештатное назначение в Королевскую гвардию и в 1838 г. отправился в Лондон в составе испанской дипломатической миссии на празднование коронации королевы Виктории. По возвращении в Мадрид оставался на придворной службе.

В 1844-1856 гг., наследовав брату, занимает депутатское кресло в Кортесах, распределяя свое время между пребыванием при Дворе и посещением своих многочисленных владений в Испании и Бельгии.

В 1852 г. за заслуги перед короной герцог становится маршалом и кавалером ордена Золотого Руна, а затем президентом испанского Сената. В 1853 г. он присутствует в качестве посла на свадьбе Наполеона III и Евгении Монтихо в Париже, где остается вплоть до 1856 г.

В этот период начинает складываться образ эксцентричного холостяка, модника и мота. Образ, по свидетельству Хуана Валеры, секретаря дипломатической миссии в Санкт-Петербурге, очень привлекательный для европейских дам.

Казалось, де Осуна останется всего лишь великим грандом, известным на территории Испании, но королева Изабелла распорядилась иначе: в октябре 1856 г. герцог получил назначение в Санкт-Петербург. Ему в составе небольшой дипломатической миссии предстояло отправиться в столицу Российской империи, чтобы поздравить Александра II со вступлением на престол и торжественно возобновить прерванные в 1833 г. дипломатические отношения между двумя странами.

Не лишенному честолюбия герцогу де Осуна пришлось по вкусу пребывание при российском дворе. Тепло принятый императором Александром II испанский дипломат окунулся в мир военных парадов, Эрмитажа, оперы, театра, светских раутов и т.д. В ходе интриги, разыгранной им при поддержке Александра Горчакова, ему удалось превратить краткосрочное пребывание испанской миссии в России в декабре 1856 г. - январе 1857 г. в полноценное посольство и стать в 1858 г. его главой. На этом посту герцог задержался на десять лет. Его деятельность по налаживанию как дипломатических, так и экономических отношений отражена в проекте Торгового соглашения между Россией и Испанией, к сожалению, не реализованного. Депеши испанских дипломатов, работавших под его началом, раскрывают попытки сближения двух далеких стран, предпринятых герцогом не только в качестве официального представителя своей страны, но и через образ «человека из общества». На поддержание высокого статуса испанского посольства, проведение банкетов и т.д. герцог де Осуна, отказавшийся от жалования, тратил грандиозные суммы из личных средств. В этот же период, в 1866 г., Осуна женился на своей родственнице Марии Леонор Сальм-Сальм (исп. María Leonor de Salm-Salm). Брак был бездетным. В 1868 г. герцог подал в отставку в связи с революцией в Испании.

В 1878 г. Осуна вернулся на государственную службу, правда, краткосрочно: он возглавил чрезвычайную дипломатическую миссию Испании на праздновании серебряной свадьбы бельгийской королевской четы. В 1881 г. также получил назначение представлять Мадридский кабинет на свадьбе будущего кайзера Вильгельма II.

Непомерные траты в результате привели семью Осуна к печальному финалу. Так, в 1844 г. герцог унаследовал ренту в пять миллионов песет и на момент своей смерти оставил долг в сорок четыре миллиона. Его вдова в 1882 г. была вынуждена продать даже герцогскую библиотеку. Тяжелое финансовое положение в последние годы жизни и банкротство затмили дипломатическую деятельность и военные подвиги герцога. В истории Испании «человек из общества» Осуна все-таки видится в негативном свете.