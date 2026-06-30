ТЕЛЕПИНУС I

Телепи́нус l — царь Хеттского царства (ок. 1530 — ок. 1500 до н. э.). Был зятем своего предшественника, Хуццияса I, и, вероятно, сыном его предшественника Аммунаса. Назван в честь бога умирающей и воскресающей природы Телепину. Пришел к власти, свергнув Хуццияса I и выслав его братьев. В ходе кампаний Т. I в Юго-Вост. Анатолии было восстановлено хеттское присутствие в Хассуве (ныне Газиантеп, или Тильбешар) и Лаваццантии (ныне Татарлыхёюк в округе Джейхан). Однако позднее Т. I пришлось заключить мирный договор со Спудахсу (клинописное Испутахсу), царем образовавшегося из хеттских владений на Киликийской равнине государства Киццувадна — первым из многочисленных хеттских договоров, повлиявших на развитие ближневосточной дипломатии. Сохранился указ Т. I, описывающий не только его внешнюю и внутреннюю политику, но и всю предшествующую историю Хеттского царства. Он служит ценным источником по истории древнехеттского периода. Указ также фиксирует проведенную Т. I реформу наследования престола, устанавливая приоритет прав на него за родными сыновьями царя по старшинству и за его зятьями при отсутствии сыновей, и наделяет совет (здесь — «панкус») правом контроля над царем в случае его попыток своей властью применять репрессии внутри царского дома. Этот же указ отражает административную реформу, в ходе которой страна была разделена на округа. В их центрах были организованы государственные зернохранилища, остатки которых выявлены археологами в Хаттусе , Сариссе, Каман-Калехёюке и Аладжахёюке. Также Т. I расширил практику пожалований земельных участков элите в разных частях страны. При Т. I хеттский язык начинает вытеснять аккадский из делопроизводства в Хеттском царстве, а стиль хеттского искусства унифицируется. Обстоятельства смерти Т. неизвестны, но следующими царями стали его зять Аллувамнас и один из политических противников Т. Тахурваилис.

Лит .: Hoffmann I . Der Erlass Telipinus. Heidelberg, 1984; The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. 3. Oxford, 2022. В. Ю. Шелестин.