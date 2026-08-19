ТЕЛЬ-АВИВ

Тель-Ави́в — второй по численности населения город Израиля (если считать Западный и Восточный Иерусалим совместно), признанный ООН и большинством государств (исключения: Вануату , Гватемала , Гондурас , Соединённые Штаты Америки , Тайвань , Чехия ) до окончания арабо-израильского конфликта столицей Израиля. Основан в 1909 ( ивр . «холм весны»), в современном виде существует с 1949 после объединения с Яффой. Находится в центре приморской полосы страны на восточном побережье Средиземного моря, вдоль моря вытянут на 13,5 км, от моря до восточных окраин — от 3 км до 7 км. Численность населения — 467,9 тыс. человек, около 90 % (больше, чем в других крупных городах Израиля) — евреи (2021). Административный центр самого маленького по размерам, но самого густонаселенного одноименного округа (около 1,5 млн человек, 2022).

Т.-А. вырос из района Яффы в отдельный город благодаря деятельности основанного в 1906 общества «Ахузат-Байт». Стал одним из центров притяжения для прибывающих евреев (см. Сионизм , Израиль ), средоточием жизни новой общины. Развивалась мелкая промышленность, были открыты театры и опера. Древняя Яффа и соседний Т.-А. — один из центров арабо-еврейского конфликта в догосударственный период.

Первый еврейский город, построенный в новое время, Т.-А. стал символом возрождения еврейской жизни на исторической родине. Ко времени образования Израиля в Т.-А. проживало около 210 тыс. человек. После объединения с Яффой площадь города увеличилась в 3,5 раза. В Т.-А. разместились первое правительство Израиля и Кнессет первого созыва.

Малоэтажная конструктивистская застройка 1920–1930-х немецкой школы Баухаус (Белый город Т.-А.) внесена в 2003 в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1960-х застраивался многоэтажными высотными домами, один из которых, «Мигдал Шалом Меир» (1965), долгое время был самым высоким зданием на Ближнем Востоке. Небоскребы Азриэли (1999–2007). С развитием гостиниц и прибрежной линии Т.-А. становился популярным местом отдыха для туристов. Сохраняются обширные парки.

В Т.-А. расположены министерство обороны, Генеральный штаб Армии обороны Израиля, почти все иностранные дипломатические миссии. Деловой центр страны. Университет, художественный музей, театры. Международный аэропорт им. Бен-Гуриона.

Лит. : Mann B. A Place in History: Modernism, Tel Aviv, and the Creation of Jewish Urban Space. Stanford (Ca.), 2006. Д. А. Голубев .