ТЕКТОЛОГИЯ

Междисциплинарная теория о принципах организации и развития биологических и социальных систем, разработанная А.А. Богдановым (Малиновским). Ее основы изложены в трехтомной работе «Тектология», издававшейся в период с 1910 по начало 1920-х годов.

Сам термин «тектология» был введен в научный обиход Э. Геккелем. Он обозначил этим термином дисциплину, описывающую принципы строения живых организмов. Богданов позаимствовал этот термин, описав с его помощью не только природные, но и социальные, экономические, культурные явления. Богданов полагал, что законы организации систем универсальны для любых объектов, материальных или духовных, что позволяет изучать универсальные принципы их организации. Сторонники тектологии полагали, что таким образом можно доказать, что в основе функционирования отдельных явлений лежат общие механизмы. По мнению Богданова, обнаружение таких закономерностей делает возможным создание универсально языка науки, который создает благоприятные условия для создания междисциплинарной методологии.

Богданов разработал свое учение в условиях активного развития естественных и социально-политических наук и их взаимодействия с философией. Большевики, которые считали одной из своих задач создание «нового человека», разрабатывали новую идеологическую основу для своего политического режима, основываясь на ленинской интерпретации учения К. Маркса. Одним из главных вопросов марксизма-ленинизма изначально было взаимодействие различных феноменов материального мира и их взаимодействие (см. полемика «деборинцев» и «механицистов»). Учение Богданова давало ответ на этот вопрос, но было враждебно встречено большевиками.

Центральным понятием тектологии была концепция «подвижного равновесия», которая объясняла, как сохранить устойчивость системы, данной в ее естественном динамическом развитии. В центр своего учения Богданов ставил человека, заявляя, что «старый материализм был примитивен, делая акцент на материи, физических объектах. В противовес ему, новый материализм вращается вокруг действий человека в качестве своего центрального компонента». В дальнейшем этот закон был разработан Н. И. Бухариным, который также был сторонником тектологического подхода. Его развивали также В. А. Базаров и В. Г. Громан, развившие с опорой на принципы тектологии метод планирования и оценки эффективности государственной экономики. Значительный вклад в теорию управления организацией вне также А. К. Гастев , чья теория развивалась в рамках общеевропейской экономической мыли, в частности, теорий управления Ф. Тейлора и Г. Форда.

В своей теории Богданов соединил достижения самых разных наук, предвосхитив кибернетику Н. Винера и «общую теорию систем» Л. фон Берталанфи. В философии Богданова важно то, что человек рассматривается исключительно внутри системы, не как нечто индивидуальное и уникальное, а как часть целого, зависимая от него. Его вклад признается не только русскими учеными, но и иностранной историографией, в частности Л. Грэхемом и И. Суслиото, который посвятил русской «истории кибернетики» целую монографию, начиная ее именно с тектологии Богданова.