ТЕКСТОЛОГИЯ

Текстолóгия — историко-филологическая дисциплина, занимающаяся историей создания, трансформации и бытования конкретных текстов. Термин «Т.» был впервые употреблен в 1920–1930-х в работах литературоведов Б. В. Томашевского и Г. О. Винокура и широко используется в российской научной традиции. В других традициях ему отчасти соответствуют такие понятия, как «филология», «текстуальная критика», «текстуальная история», «генетическая критика» и др.

Подходы и приемы Т. разрабатывались первоначально на материале библейских текстов, а также произведений классической античной литературы. Впоследствии большое развитие получила Т. средневековых памятников, а также — в рамках литературоведения — Т. произведений писателей Нового и Новейшего времени. В целом Т. получила наибольшее развитие применительно к тем текстам, для которых существуют многочисленные рукописи, варианты текста, редакции, черновики, существует проблема реконструкции первоначального авторского варианта и пр. Термин Т. используют также применительно к анализу фольклора.

Важнейшей задачей Т. является восстановление первоначального (авторского, канонического) текста произведения и его подготовка к изданию. Однако по мере развития Т. приходило осознание того, что не менее важно исследовать процесс развития текста (под пером одного автора либо многих), его редакции, намеренные и ненамеренные изменения в процессе переписки, глоссы и интерполяции.

Чаще всего Т. имеет дело с текстами, сохранившимися более чем в одной рукописи. Здесь в первую очередь исследуется комплекс сходств и различий между ними, строятся гипотезы об их соотношении (восхождении одного к другому, к общему утраченному протографу, к утраченным промежуточным звеньям и т. п.). Эти гипотезы формулируются не только словесно, но и в виде стемм (генеалогических схем) соотношения сохранившихся и утраченных рукописей.

Т. применима и к памятникам, сохранившимся в одной рукописи, ибо и над ними могут быть сделаны наблюдения, проливающие свет на историю текста: могут быть обнаружены признаки вставки, испорченные чтения, следы работы разных авторов и пр. Большое развитие получила лингвотекстология, занимающаяся исследованием языковой гетерогенности памятников с выделением фрагментов, созданных разными авторами и в разное время.

Приемы Т. различаются применительно к текстам разных типов. Например, применительно к средневековым памятникам выделяются, с одной стороны, библейские книги и иные тексты, считавшиеся священными либо авторитетными, с другой — летописи, анналы, хроники и т. п. В первом случае тексты претерпевали изменения в основном в результате непреднамеренных ошибок писца либо в результате его стремления исправить то, что он считал ошибкой. Во втором — наоборот, тексты преднамеренно пополнялись, соединялись, сокращались, редактировались, подвергались интерполяциям и пр. Своя специфика есть у Т. памятников агиографии, законодательства и других видов источников. Особое значение имеет Т. сборников устойчивого состава, а также понятие «конвоя» (с какими произведениями обычно соседствует в рукописях данный текст). Особый раздел Т. — исследование памятников, переводившихся на другие языки (изучение работы переводчиков, выяснение источника и времени перевода, соотношения разных переводов и т. п.). Применительно к эпохе, когда уже существовало книгопечатание, Т. занимается сложным соотношением рукописных и печатных текстов. Применительно к Новому времени исследуется роль редакторов, издателей, цензоров в трансформации текста.

Лит. : Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета: Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. М., 1996; Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001; Творогов О. В. Археография и текстология древнерусской литературы: Курс лекций. М.–СПб., 2009; Данилевский И. Н. Историческая текстология. М., 2018. Т. В. Гимон.