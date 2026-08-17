ТЕГУСИГАЛЬПА

Тегусигáльпа — столица (c 1880) Гондураса. Расположена в центральной горной части страны в долине р. Чолутека на высоте около 1 тыс. м, у подножия и на склонах горы Эль-Пикачо. Основана 29 сентября 1578 на месте поселения индейцев науатль; первоначальное название — Сан-Мигель-де-Тегусигальпа-де-Эредиа (Тегусигальпа означает «серебряные холмы»). Численность населения — более 1,2 млн жителей. Т. стала активно развиваться лишь с 1960-х благодаря миграции населения из сельских районов. В историческом центре Т. расположены: церкви: Сан-Франсиско (XVI в.), Ла-Мерсед (XVII в.), Лос-Долорес (1732–1815), кафедральный собор Сан-Мигель (1765), дворец президента, здание Национального конгресса (XX в.). Т. — научно-образовательный и культурный центр, здесь сосредоточены Гондурасская академия (1949), Академия географии и истории (1968), Военная академия им. Ф. Морасана (1952); государственные и частные образовательные учреждения: Национальный автономный университет (1847, ныне музей), Технический университет Гондураса (1986), Национальный педагогический университет «Франсиско Морасан» (1956), Институт антропологии и истории (1952); Национальный географический институт (1945), Национальная библиотека и архив (1880), и др.; Музей истории республики (1979), Военный музей им. Фр. Морасана (1983), Национальный музей искусств (1996), Музей национальной идентичности (2006), Центр испанской культуры (2007) и др.

Лит. : Энциклопедия «города и страны» (сводное). М., 2008; Энциклопедия. Латинская Америка М., 2013. Л. А. Ивкина.