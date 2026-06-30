ТЕЦКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Ранние годы

Дмитрий Иванович родился 20 октября 1810 г. Происходил из мещан. Представитель древнего казачьих родов Клетсковых, Кетсковых, Тетцковых. Отец – Иван Андреевич рано умер, поэтому Т. вместе с сестрой Марией воспитывались в семье дяди – Лаврентия Андреевича.

Т. не обучался в школе, однако умел читать и писать.

Торговая деятельность

С 1841 г. Т. значился как купец 3-й гильдии, с 1865 г. – как купец 1-й гильдии. Вел торговлю отечественными, китайскими и немецкими товарами. По версии В.Н. Разгона, Т. на протяжении практически двадцати лет исполнял должность томского комиссионера Российско-Американской компании, доставляя грузы компании через Томск гужевым транспортом и на речных судах на запад.

Совладелец пароходной компании «Опыт». В 1853 г. компания заказала строительство парохода «Ермак», который в дальнейшем перешел во владение Т., который организовал собственное пароходство.

В 1870 – 1880-х гг. Т. увлекся золотодобычей. Добывал шлиховое золото в Мариинском горном округе.

В Томске Т. владел деревянным и четырьмя каменными домами, четырьмя лавками, паровым маслобойным и дуботолчейным заводами. Организовал гостиницу, назвав ее «Северная». Владел зданиями на Ирбитской ярмарке.

Общественная жизнь

В 1839 г. Т. избирали мещанским старостой. С 1846 г. – гласный Томской городской думы. В 1864 – 1870 гг. два срока подряд исполнял должность городского головы. В 1871 г. вновь стал городской головой , но уже по новому законодательству (на четыре года).

В 1852 – 1855 гг. – заместитель директора, в 1864 – 1871 гг. – директор Сибирского общественного банка.

Возглавлял Томский губернский попечительный о тюрьмах комитет; членствовал в учетном комитете временного Ирбитского и Екатеринбургского отделения государственного банка, учетном комитете Томского отделения государственного банка.

С 1864 г. – руководитель Томского городового сиротского суда. Занимался благотворительностью.

В 1863 г. удостоен золотой медали с надписью «За усердие» на Станиславской ленте за многолетнюю службу в Российско-Американской компании.

Семья

Первая супруга – Авдотья Федоровна. Детей не было. Воспитанники: Мария, Степан.

Вторая супруга – Елизавета Васильевна. Дети: Глафира, Вера, Владимир.

Третья супруга – Александра Гавриловна Елисеева. Дети: Мария, Любовь.