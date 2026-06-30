ТЕБЕНЬКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни М.Д. Тебенькова известно немного. Родился он в 1802 г. Окончив Морской кадетский корпус, начал служить на Балтийском флоте. С 1824 г. руководил заготовительными работами неподалеку от Нарвы; лес шел на постройку судов.

На службе Российско-Американской компании (РАК)

С января 1825 г. Т. связал свою карьеру с РАК, в которой служил до 1834 г. Был командиром компанейских судов и плавал у Русской Америки и в Тихом океане. В 1826 г. получил повышение до лейтенанта. Участвовал в научных экспедициях компании. В 1829 – 1831 гг. он занимался описанием зал. Нортон и архипелага Александра.

Пройдя территорию Сибири, в 1835 г. Т. прибыл в Санкт-Петербург. В 1835 – 1836 гг. он на «Елене», принадлежавшей РАК, предпринял поездку из Кронштадта в Русскую Америку вокруг м. Горн. В 1837 г. получил повышение до капитан-лейтенанта.

В 1840 г. возвратился в Санкт-Петербург, окончив здесь свое кругосветное плавание. Вышел в отставку и на протяжении 1840 – 1843 гг. находился на гражданской службе.

Возвращение в РАК

Гражданская служба продлилась недолго и уже в январе 1844 г. Т. вернулся к морской службе. 9 июля 1845 г. последовало его назначение на должность главного правителя русских колоний в Северной Америке и управляющего РАК. Кроме того, он был повышен до капитана 2-го ранга.

Находясь на посту правителя и сменив А.К. Этолина, Т. много сделал для поиска новых маршрутов. В 1846 г. его стараниями состоялась экспедиция по изучению возможного судоходства устья Амура, для проведения которой были выделены казенные средства. Итог экспедиции – заключение о доступности плавания по северной части Амурского лимана только для небольших парусных судов. В 1849 г. новая группа исследователей установила ошибочность выводов предшествующего отряда.

Т. снаряжал экспедиции с целью описания прибережных о-вов Аляски и Алеутских о-вов и лично плавал в некоторых из них. С августа 1849 г. – капитан 1-го ранга.

14 октября 1850 г. Т. сложил с себя полномочия управляющего РАК и передал их Н.Я. Розенбергу.

Дальнейшая судьба

Выйдя в отставку, Т. был оставлен во флоте. В 1852 г. он подготовил атлас Русской Америки. За свои труды он был удостоен бриллиантового перстня (Россия) и ордена Меча (Швеция).

С 1853 г. – член комиссии по составлению морских уложений. В 1854 г., находясь на должности командира 1-й бригады шхерной гребной флотилии, участвовал в строительстве укреплений Роченсальма.

С марта 1855 г. – контр-адмирал, капитан над Петербургским портом, с 1856 г. – директор Кораблестроительного департамента Морского министерства. На этих должностях он трудился до конца декабря 1859 г. 5 сентября 1860 г. в чине вице-адмирала ушел в отставку.

Скончался Т. 3 апреля 1872 г. в Санкт-Петербурге и похоронен на Смоленском православном кладбище.

Семья

Супруга – Мария Алексеевна Киреевская.

Сын – Николай.