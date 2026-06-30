ТЕАТРОН, ТЕАТР (др.-греч. θέατρον, лат. theatrum)

Места для зрителей в древнегреческом театре.

Места для зрителей составляли самую сложную и важную часть всего театрального комплекса , о чем говорит и развитие значения греческого слова θέατρον, от которого ведет начало современное слово «театр». Первоначально оно обозначало «публику, совокупность зрителей» (от θεᾶσθαι – «смотреть», см.: Hdt., VI, 21, 2; Cic. Att., 2, 19, 3; Lucain. Salt., 83), затем – «места для зрителей» (Xen. Hell., VII, 4, 31; Syll.3, 970). При этом речь могла идти не только о театральных зрелищах, но и о различных праздничных мероприятиях (культовых действиях или спортивных состязаниях), например, о празднике Гимнопедий в Спарте в 491 до н. э. (Hdt., VI, 67, 3) или об обрядах в святилище в Олимпии (Xen. Hell., VII, 4, 31). В конце концов это слово стало прилагаться к специальному сооружению для театральных зрелищ в целом (Thuc., VIII, 93, 1).

Первоначально зрители могли располагаться на склоне холма или возвышенности. В Афинах сначала, когда еще не существовало стационарного места для представлений, временная театральная постройка и ограничивалась, собственно, специальными деревянными настилами для публики. Когда же для театра было отведено постоянное место на территории священного участка Диониса около акрополя (около 500 г. до н. э.), места для зрителей располагались в виде амфитеатра, который образовывался естественным склоном с южной стороны афинского акрополя. Места для зрителей оставались деревянными вплоть до перестройки афинского театра, произведенной в IV в. до н. э. Ликургом. Об этом как будто говорит и важное указание Аристофана , который в комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» упоминает зрителя, с трудом спустившегося с «деревянного настила» (ст. 395). Схолиаст, разъясняя это место, говорит, что в театре были в ходу деревянные доски, которые укладывались перед началом представлений. Однако некоторые исследователи полагают, что еще в конце V в. до н. э., до театра Ликурга, в Афинах был построен каменный театр, который следует датировать временем знаменитого афинского политика, военачальника и богача Никия .

Места для зрителей в театре делились на ярусы специальными широкими проходами – диадзомами. Это разделение было необходимым элементом структуры «зрительного зала» для более быстрого и удобного заполнения мест в театре. Первый, самый нижний ярус театра в Афинах был разделен на 13 клиньев 14 лестницами, при этом 2 лестницы проходили по каждой стороне яруса. Каждая ступень лестницы соответствовала новому ряду. Все сиденья, кроме мест перового ряда, были очень низкими (33 см), что, видимо, обуславливалось экономией места. Поэтому неудивительно, что обычным делом для посетителей афинского театра было взять с собой подушку, чтобы сделать сиденье повыше. Для удобства зрителей задняя часть сиденья имела углубление на 4 см, чтобы зритель верхнего ряда мог поставить ноги, не беспокоя сидящего внизу.

Второй и третий ярусы также имели разделения в виде лестниц, но их число должно было быть гораздо больше, чтобы ширина клиньев осталась примерно такой же, как в первом ярусе. Всего в театре было 78 рядов: 33 – в первом ярусе, 31 – во втором, 14 – в третьем. Театр мог вместить до 17 тысяч зрителей, как было подсчитано еще немецким археологом В. Дёрпфельдом, хотя многие современные ученые считают эту цифру завышенной и предпочитают говорить о 14 тысячах.

В первом почетном ряду стояло 67 мраморных кресел: по шесть на конце двух крайних клиньев и по пять – по краям каждого клина. Некоторые из них сохранились до нашего времени, они датируются I в., но восходят к образцам IV в. до н. э. Это были места для жрецов и высших должностных лиц. Самым примечательным среди них является кресло жреца Диониса Элевтерия, на котором была помещена надпись: «Жреца Диониса Элевтерия».

Иллюстрации :

1. Театр в Эпидавре;

2. Театр в Афинах.

Автор статьи: О.В. Кулишова