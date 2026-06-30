ТЕАТР РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Театр в Москве, открытый в 1930 г. как ведомственный театр Вооруженных сил СССР.

Основание. Первые годы

6 февраля 1930 г. открытие театра прошло спектаклем, темой которого стал конфликт на КВЖД 1929 г. Помимо основной труппы в составе театра были кукольный театр и ансамбль песни и пляски, театр малых форм. Труппа часто гастролировала по гарнизонам и воинским частям. Первым театральным руководителем стал Владимир Месхетели, которого в 1932 г. сменил Юрий Завадский. Среди известных актеров первых лет существования театра стоит отметить Фаину Раневскую (служила здесь в 1933-1938 гг., одна из известных работ – Васса Железнова в одноименном спектакле).

Изначально театр проводил выступления в Центральном доме Красной армии, пока в 1934 г. не было принято решение о строительстве собственной площадки. Здание в стиле сталинского ампира было возведено к 1940 г. по проекту архитекторов К.С. Алабяна и В.Н. Симбирцева на площади Коммуны (ныне Суворовская площадь) и имело форму пятиконечной звезды (сцена театра до сих пор является самой большой в Европе). Высота строения составила десять надземных и столько же подземных этажей, он вместил в себя Большой (1500 чел.) и Малый (400 чел.) залы. Интерьер был оформлен советскими художниками (А.А. Дейнека, Л.А. Бруни, П.П. Соколов-Скаля, А.М. Герасимов и др.). В 1982 г. перед театром появился памятник А.В. Суворову (скульптор О.К. Комов). Первой премьерой на новом месте стала постановка И.В. Бахтерева и А.В. Разумовского «Полководец Суворов». Московский театр стал первым среди учреждаемых в 1930-е гг. военных театров и ансамблей (например, при Черноморском, Балтийском, Северном и Дальневосточном флотах).

Дальнейшая история

В годы ВОВ театр был эвакуирован в Свердловск, а его труппа выступала перед бойцами на фронте и работниками тыла в составе концертных бригад.

С 1935 по 1958 г. руководителем театра был режиссер Алексей Дмитриевич Попов, при котором здесь были поставлены знаменитые спектакли «Давным-давно», «Фронт», «Степь широкая», «Учитель танцев» и др. При нем в 1951 г. театр поменял свое название на Театр Советской армии. Сын режиссера Андрей Попов возглавлял театр в 1963-1973 гг. В это время (1963-1970) здесь ставил свои спектакли режиссер Леонид Ефимович Хейфец (среди них «Мой бедный Марат», «Смерть Иоанна Грозного», «Дядя Ваня» и др.). Затем Хейфец возглавлял театр (1988-1994). В 1995 г. его сменил Борис Морозов, нынешний глава театра. В 1975 г. последний получил звание академического, а в 1993 г. приобрел свое современное название. В 1998 г. премии «Хрустальная Турандот» удостоился спектакль театра Российской армии «На дне».

В разное время здесь служили такие актеры, как Вера Капустина, Людмила Чурсина, Лариса Голубкина, Нина Сазонова, Владимир Зельдин, Людмила Касаткина и др.

За время своей работы театр не оставлял практику гастролей в зоны вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций (Афганистан, Чернобыль, Чечня и др.).

В 2015 г. театр отпраздновал свое 85-летие. Он получил благодарность «За вклад в развитие театрального искусства» от президента России В.В. Путина. В современный период театр продолжил постановку спектаклей на военно-патриотические темы («Севастопольский марш», «Вечно живые», «Судьба одного дома» и др.), при этом уделяя внимание и мировой классике, а также экспериментальным постановкам (среди последних спектакль «Пятая колонна», 2018).