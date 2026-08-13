ТБИЛИСИ

Тбили́си — столица Грузии , распложенная в ее восточной части. Численность населения — 1,2 млн человек (2022), около трети жителей страны.

По данным археологии, эта территория была заселена с IV тысячелетия до н. э. Первое письменное упоминание о Т. как о городе-крепости (дорожная карта римского географа Кастория «Пейтингерова таблица») относится ко 2-й половине IV в. н. э. Название города связывают с находящимися там теплыми серными источниками ( груз. тбили — «теплый»).

Строительство Т. и превращение его в столицу началось при царе Вахтанге Горгасали и завершилось при его сыне Дачи. С конца V — начала VI в. Т. — столица Восточно-грузинского государства, царства Картли . Развитию города способствовало выгодное стратегическое расположение на торговых путях, соединявших Грузию с Вост. Закавказьем, Арменией, Сев. Кавказом, Ираном, государствами Ближнего Востока.

С упразднением в Картли царской власти (532) Т. стал резиденцией шахских наместников — марзпанов. В результате походов византийского императора Ираклия II в 620-х Картли признало верховенство Византии, и представители высшей грузинской аристократии (эрисмтавары) стали носить придворные византийские титулы. В 650-е в Грузию вторглись арабы. Полководец Хабиб ибн Маслама заключил с эрисмтаваром Картли Степанозом II договор (так называемая Охранная грамота), положивший начало утверждению здесь власти Халифата. С ­730-х Т. — резиденция наместника халифа и центр Тбилисского эмирата. Нашествие тюрок-сельджуков (1080-е) положило конец власти тбилисских эмиров династии Джафаридов. Власть в Т. перешла в руки сельджуков, при наличии городского самоуправления в лице старейшин («бэров»). Освобожденный в 1122 вой­сками царя Грузии Давида IV Строителя, Т. стал столицей объединенного Грузинского государства.

В XII–XIII вв. Т. — один из крупнейших политических, экономических и культурных центров Закавказья. В 1226 разорен вой­сками хорезмшаха Джелал ад-Дина. В 1238 завоеван монголами , более чем на столетие установившими здесь свое господство. В 1259, в результате раскола Грузии, Т. стал столицей Восточно-грузинского царства (до 1330-х). С 1386 Грузия подвергалась военным вторжениям Тимура . В конце XV — начале XVII в. Т. неоднократно разорялся вой­сками державы Сефевидов и Османской империи . Со 2-й половины XVII в. наступил относительно мирный период: была восстановлена городская крепость, возобновились торговые связи с соседними государствами. С 1762 Т. — столица объединенного Восточно-грузинского Картли-Кахетинского царства. Разорен в 1795 в результате похода иранского шаха Ага-Моххамед-хана Каджара .

После включения в состав России (1801) — центр Грузинской губернии (1801–1840), Грузино-Имеретинской губернии (1840–1846), Тифлисской губернии (1846–1918). Служил резиденцией командующего Отдельным Грузинским (с 1820 Отдельным Кавказским) корпусом (1802–1857); кавказского наместника (1844/1845–1881, 1905–1917) и главноначальствующего гражданской частью на Кавказе (1882–1905). В 1801–1936 официальное название — Тифлис.

В XIX в. Т. — крупнейший культурный центр, где жили и творили известные писатели, публицисты, общественные деятели Закавказья (С. Дода­швили, Н. Бараташвили, Г. Орбелиани, Д. Бакрадзе, И. Чавчавадзе, Х. Абовян, Г. Сундукян, А. Бакиханов, ­М.-Ф. Ахундов и др.). В 1819 в Т. начала выходить первая грузинская газета «Сакартвелос газети» («Газета Грузии»). В период Февральской революции 1917 грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты сформировали 9[22] марта в Т. краевую власть — Особый Закавказский комитет. В ноябре 1917 — марте 1918 в городе действовал Закавказский комиссариат. Столица Закавказской демократической федеративной республики (22 апреля — 26 мая 1918), Грузинской демократической республики (1918–1921). После установления советской власти 25 февраля 1921 — столица Грузинской ССР, одновременно с этим в 1922–1936 — столица Закавказской СФСР в составе СССР. С 9 апреля 1991 — столица Республики Грузия.

Лит. : Бакрадзе Д., Берзенов Н. Тифлис в историческом и этнографическом отношениях. СПб., 1870; Месхиа Ш. А. Города и городской строй феодальной Грузии (XVII–XVIII вв.). Тбилиси, 1959; Анчабадзе Ю. Д., Волкова Н. Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX в. М., 1990; Лордкипанидзе М. Д. Тбилиси (IV — начало XII в.). Исторический очерк. Тбилиси, 1991. А. А. Ганич.