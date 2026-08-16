ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Орган политического сыска в России. Существовала в 1718-1726 годах. Возобновила свою деятельность в 1731 году как Канцелярия тайных и розыскных дел. Была упразднена в 1762 году.

Создание и деятельность

Тайная канцелярия была учреждена в 1718 году в связи со следствием по делу царевича Алексея Петровича , сына Петра Великого . Дело, как и саму канцелярию, возглавил доставивший на родину бежавшего царевича сенатор и дипломат Петр Андреевич Толстой . Однако, будучи больше администратором, он практически не участвовал в сыскной работе канцелярии, этим занимался его помощник Андрей Иванович Ушаков.

Предшественником Тайной канцелярии, существовавшим параллельно с ней в Москве, был Преображенский приказ , который был создан еще в 1686 году. Если при Екатерине I в 1726 году канцелярия была упразднена, то приказ продолжал жить до 1729 года.

Оба ведомства выполняли функции политического сыска. Тайная канцелярия занималась делами преступлений чиновников по службе, государственной измены, покушения на жизнь государя и оскорбления царского достоинства. Кроме того, под ее юрисдикцию попадали дела о сделках с дьяволом, что считалось тогда вполне реальным, об изречении непристойностей и самозванстве. С 1725 года канцелярия ведала и уголовными делами.

Численность тех, кто служил в канцелярии, была совсем невелика – всего лишь около десятка человек. Они именовались экспедиторами. Обычными методами их работы были пытки и допросы с пристрастием, при которых зачастую любил присутствовать и государь Петр. Важным рычагом сбора информации ведомством были многочисленные доносы, охватившие практически все слои общества, не исключая и высшего света.

Располагалась канцелярия в Петропавловской крепости .

Канцелярия тайных и розыскных дел

Ненадолго прервав свое существование, в 1731 году Тайная канцелярия под новым названием Канцелярии тайных и розыскных дел (хотя многие продолжали именовать ее по-старому) возобновила свою работу и продолжала ее вплоть до 1762 года.

Главой канцелярии императрица Анна Иоанновна назначила настоящего мастера сыскных дел Андрея Ивановича Ушакова, которого в 1746 году сменил не менее талантливый в этом плане Александр Иванович Шувалов .

Канцелярия достигла своего расцвета при государыне Анне, боявшейся заговора. При ней было рассмотрено свыше тысячи дел, аресту и пытках подверглись более 4 тысяч человек.

При Елизавете Петровне при канцелярии появился институт соглядатаев, умевших следить и подслушивать.

Канцелярия, как и пытки, была уничтожена Петром III в 1762 году.

Самыми известными политическими делами Тайной канцелярии, помимо процесса над царевичем Алексеем, были дела Монса, любовника жены Петра I Екатерины (1724); министра Анны Иоанновны Артемия Волынского (1739); бывших соратников Елизаветы Петровны маркиза де ла Шетарди (1744), графа И.И. Лестока (1744, 1748), генерала-фельдмаршала С.Ф. Апраксина и графа А.П. Бестужева (1758).