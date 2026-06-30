ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Орган политического сыска в России. Существовала с 1762 по 1801 год.

Создание и деятельность

Предшественницей Тайной экспедиции была Тайная канцелярия , основанная Петром I в 1718 году и упраздненная Петром III в 1762-м.

Ввести орган политической полиции в структуру Сената задумывал еще сам Петр Великий, однако осуществила эту идею уже Екатерина II . В отличие от своих предшественников на троне, она не была поклонницей политического сыска, но понимала всю его необходимость.

В ведении созданной экспедиции находились дела о государственной измене, покушении на жизнь царствующей особы, оскорблении личности государя словом или делом, самозванстве. Немногочисленные служащие ведомства, как и прежде, именовались экспедиторами. Они собирали сведения по делу, производили аресты и вели расследование.

Согласно официальным бумагам, государство тратилось на содержание данной структуры незначительно – уходило всего лишь 2 тысячи рублей в год на жалования сотрудникам. Однако настоящие цифры намного превосходили номинальные и держались в тайне.

Формально Тайную экспедицию при Екатерине Великой возглавляли генерал-прокурор Сената А.И. Глебов, а затем князь А.А. Вяземский. Однако на самом деле всем политическим сыском ведал обер-секретарь Сената Степан Иванович Шешковский, руководивший им с 1762 по 1794 год. Он заработал себе репутацию палача и получил прозвание «духовник», так как, по слухам, любил разговорить допрашиваемых зачастую с помощью плети или розог, а то и чего похуже. Однако сама императрица уверяла, что никакого телесного воздействия над арестованными не применялось. Так это было или нет, сказать сложно, так как документальных подтверждений пыток со стороны Тайной экспедиции нет.

В 1794 году Шешковского на посту начальника экспедиции сменил сенатор Александр Семенович Макаров , который руководил ею до 1801 года, когда Александр I ликвидировал ведомство и распределил его функции между первым и пятым департаментами Сената.

Самыми знаменитыми делами, которые вела Тайная экспедиция, были дела подпоручика Мировича, пытавшегося освободить из крепости бывшего императора Иоанна Антоновича ; бунтовщика Е.И. Пугачева , писателя А.Н. Радищева и журналиста Н.И. Новикова , самозванки княжны Таракановой , камер-юнкера Хитрово, обвинявшегося в заговоре против Григория Орлова .