«ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»

Авторы сценария Владимир Карпов, Николай Лугинов

Режиссер Андрей Борисов

Оператор Юрий Брежнев

Композитор Альберт Кувезин

В ролях: Степанида Борисова, Сергей Егоров, Гернот Гримм, Оргил Макхаан, Эдуард Ондар, Сюзанна Ооржак, Ефим Степанов, Кэри-Хироюки Тагава, Олег Тактаров, Мен Ту и другие.

Россия-Монголия-США, 2009

Фильм Андрея Борисова по мотивам романа Николая Лугинова «По велению Чингис Хаана» (так это имя пишут в Монголии и Якутии) - первый в новейшей российской истории масштабный национальный проект, реализованный на региональном уровне с бюджетом 10 млн долларов. Это совместный проект республики Саха (Якутия), монгольской компании «Нямгава Филм Продакшн» и компании Brown Wolf Production США и дебютная картина театрального режиссера и актера Борисова.

Согласно исторической летописи «Тайная история монголов», предки Чингис-хана родом с западной части Тенгиса (озеро Байкал), и из этих же мест пришли прародители якутского народа по руслу Лены на Север. К тому же многие исследователи проводят параллель между самоназванием якутов – ураанхай сахалар и уранхайцами – элитной гвардией Чингис-хана. Борисов воспользовался этими данными для создания фильма и привлек в качестве исполнителей монгольских и якутских актеров.

Уникальную атмосферу фильма создает ландшафт, не только бескрайние степи, но и заповедные, сакральные места – «Каменные исполины» Якутии, мистическая пустыня Гоби, Долина мертвых царей в Хакассии. Именно столкновение вечного величия природы и суетности скоротечного, но полного амбиций человеческого бытия составляет главную коллизию фильма о строителе древней империи Темучина – Чингис-хана.

Театральная закваска режиссера дает себя знать в первой четверти фильма, представляющей собой цепь эпизодов-картинок с театральными, довольно искусственными диалогами, иллюстрирующих историю рождения и взросления Темучина. Режиссерское дарование постановщика проявилось дальше, когда молодой правитель, чтобы освободить плененную жену Борте, обращается за помощью к вождю кераитского рода Торил Ван-хану и начинает войну с меркитами. В отличие от многих современных режиссеров, снимающих батальные сцены с помощью дорисовки на компьютере, в этом фильме они были сняты «вживую», в них принимали участие несколько тысяч настоящих монгольских и китайских всадников, были задействованы и настоящие низкорослые и крепкие монгольские лошади, причем подробно была воспроизведена тактика боя. На наших глазах не только оживают страницы истории, но и рождается режиссер эпического кино, в котором верность исторической правде сохраняется на уровне ритуалов и песнопесний, костюмов и оружия, места действия и психологических особенностей людей XII века. Показывая будущего завоевателя полумира (в этой роли артист Тувинского музыкально-драматического театра Эдуард Ондар), Борисов не стремится его оправдать. Но это трагическая фигура, обреченная на кровавые решения, на вечную войну ради объединения племен и восстановления мира. Красный от крови снег, сливающийся на горизонте с кровавым закатным небом – убедительная визуальная метафора войны независимо от того, кем и с какими целями она ведется. Установление законов, которые призваны обуздать человеческую стихию, происходит через жестокую ломку, многочисленные, в том числе невинные жертвы. Впервые отчетливо прозвучал в этом фильме и современный мотив «мультикультурности»: через всю картину проходит образ католика-миссионера, пытающего остановить кровавую братоубийственную бойню крестом и божьим словом. А для съемок эпизода «небесный курултай», на котором за Темучином была закреплена верховная власть над степными народами и титул «Чингис Хаана», в Улан-Удэ съехались артисты из российских театров Якутии, Бурятии, Тувы, Башкортостана, Алтая, Хакассии и Калмыкии – объединились народы, некогда составлявшие империю чингизидов. Снимавшийся как историческое кино, этот фильм не становится музейным слепком с прошлого; он обращен к современности и говорит о тех опасностях, из которых человечество так и не научилось извлекать уроки, и прежде всего – об опасностях единовластия как способа выживания народа.

Автор статьи: Н.А. Цыркун