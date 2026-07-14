ТАЙГИНСКИЙ МУЗЕЙ

Исторический музей города Тайги.

Тайга - один из старейших городов Кузбасса и сохранение его историко-культурного наследия является первостепенной задачей сотрудников Исторического музея Тайгинского городского округа, который создан на основании распоряжения Главы города 31 мая 2000 года.

Исторический музей Тайги постоянно пополняет свою коллекцию, количество экспонатов основного фонда увеличивается. За время существования музея собрано более 5000 предметов живописи, православной культуры, декоративно- прикладного искусства , предметов быта и техники.

В 2014 году сотрудниками музея был разработан маршрут пешеходной экскурсии по историческому центру города под общим названием «Тайга Константина Лыгина» (к 160-летию со дня рождения архитектора).

Историко-культурное наследие Тайги должно дать возможность людям, проживающих на данной территории, заботиться о своей малой Родине и тем самым содействовать формированию в местном сообществе чувства ответственности и уважения к своему прошлому, сделать неизвестное более узнаваемым. И в этом тоже одна из основных задач, стоящих перед сотрудниками Исторического музея города.

Иллюстрации:

Исторический музей города Тайги.