ТАЙГЕТСКИЙ ХРЕБЕТ

ТАЙГЕ́ТСКИЙ ХРЕБЕ́Т (др.-греч. Ταΰγετον) - горы на полуострове Пелопоннес .

Протяженность около 75 км, высшая точка – 2 404 м (современная гора Айос-Илиас). Название получил по имени титана Тайгета или Тайгеты, дочери Атланта, возлюбленной Зевса, от которого у нее родился сын Лакедемон. Наиболее высокие вершины зимой покрываются снегом. В древности был покрыт еловым и пихтовым лесом.

Склоны Тайгета были заселены с микенского времени, в Аркине, неподалеку от деревни Арны, есть три гробницы этого времени. У восточного склона Тайгета располагалась Спарта ; по преданию, спартанцы бросали с Тайгета в пропасть Апофеты «негодных» младенцев (слабых, больных, хилых); это место называлось Caeadas (Καιάδας).

В ходе раскопок там были обнаружены кости взрослых людей, что бвло интерпретировано как доказательство того, что здесь казнили преступников, предателей и пленных. Тайгетский хребет был важной естественной защитой для жителей Лаконии, особенно в позднюю античность - здесь они прятались во время варварских нашествий. Одна из вершин Тайгета, Талет, была посвящена Гелиосу, там ему приносили в жертву коней.

Иллюстрация :

Тайгетский хребет.