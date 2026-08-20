ТАЙБЭЙ

Тайбэ́й — главный административно-политический, экономический и культурный центр о. Тайвань . Официально властями Китайской Народной Республики (КНР) считается административным центром провинции Тайвань. Играет роль столицы непри­знанной Китайской Республики (КР). Расположен на севере острова. Численность населения — около 2,5 млн человек (оценка на 2023). Образует с Синьбэем (Новый Тайбэй) и портовым городом Цзилуном агломерацию «Большой Тайбэй» с населением более 7 млн человек.

Первые поселения на территории современного Т. были основаны местными племенами гаошань . После подчинения острова империей Цин (1683) с начала XVIII в. здесь стали расселяться китайцы — выходцы из провинции Фуцзянь, составившие со временем основное население города. Одним из их главных занятий являлся экспорт чая. До 1875 город назывался Манга, в 1875–1895 — Ченней. В 1886–1894 — столица цинской провинции Тайвань. В XVIII — конце XIX в. были основаны старейшие храмы Т.: Луньшань (1738), Баоань (начало XIX в.) и храм Конфуция (1879). После поражения империи Цин в Японско-китайской вой­не 1894–1895 Тайвань перешел под власть Японии. Это отказалась признать провозглашенная на острове в мае 1895 Демократическая Республика Тайвань, центром которой стал Т., без сопротивления занятый японцами в июне 1895. Под названием Тайхоку до 1945 являлся столицей одноименной префектуры Японской империи. К началу XX в. относится часть сохранившейся исторической застройки Т., включая возведенные японскими властями административные и общественные здания: Дворец генерал-губернатора Тайваня (1919, восстановлен в 1947, сейчас — Президентский дворец), Национальный музей (1915) и др.

Т., пострадавший во время бомбардировок в ходе Второй мировой вой­ны, после освобождения от японской оккупации в 1945 перешел под власть КР и получил современное название. После поражения Гоминьдана в Гражданской вой­не в Китае 1946–1949 и эвакуации его сил на Тайвань в 1949 получил статус временной столицы КР (официальной продолжал считаться Нанкин ). Значительно расширился в последующие десятилетия, превратившись в густонаселенный современный мегаполис. Среди главных памятников современного Т.: мемориал Сунь Ятсена (1972), Площадь Свободы с мемориалом Чан Кайши (1976–1980), небоскреб «Тайбэй 101» (1999–2004, высотой 509,2 м, являлся до 2009 высочайшим зданием в мире).

Лит. : City Profile: Taipei // Cities. Vol. 66. June 2016. P. 1–8. А. А. Майзлиш .