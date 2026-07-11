ТАВРЫ

Тáвры ( древнегреч. Ταύροι) — народ, населявший в раннем железном веке Тавриду — южное побережье Крыма с VI в. до н. э. по I в. н. э. Предположительно, Т. сформировались около VIII в. до н. э., в III–I вв. до н. э. жили на поселениях поздних скифов, а в I в. н. э. оказались полностью ассимилированы. К этому времени относятся сведения о «тавроскифах».

На основании археологических материалов и письменных источников с таврами связывают поселения и могильники с каменными ящиками земледельческо-скотоводческой кизил-кобинской культуры предгорного Крыма (VIII–III вв. до н. э.) и таврские могильники горного Крыма VI–V вв. до н. э. Кизил-кобинские и таврские каменные ящики близки по конструкции и погребальному обряду, прослеживается сходство материальной культуры. В VI–V вв. до н. э., согласно античным письменным источникам, население горного Крыма занималось пиратством.

В могильниках встречаются импортные вещи, в то же время характерная кизил-кобинская керамика была обнаружена при раскопках античных поселений Северного Причерноморья и в скифских степных погребальных памятниках. Наиболее известным божеством тавров является богиня Дева.

Лит .: Крис Х. И. Кизил-Кобинская культура и тавры. М., 1981; Колотухин В. А. Горный Крым в эпоху поздней бронзы — начале железного века. Киев, 1996. В. Г. Черненко.