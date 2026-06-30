ТАВРИЧЕСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Таврический районный краеведческий музей.

История краеведческого музея начинает свой отсчет с 1975 года, когда в канун 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в одной из комнат районного Дома пионеров краевед, бывший работник Таврического РК КПСС Анатолий Александрович Хозяинов открыл музей на общественных началах.

При музее работал клуб «Поиск». В 1982 году по ряду причин музей был закрыт, и лишь в 1990 году возобновил свою деятельность.

9 мая 1990 года в отреставрированном здании по улице Советская, рядом с центральной площадью Таврического - площадью Победы, был открыт краеведческий музей. Постоянно - действующая экспозиция «Тавричанцы на фронтах Великой Отечественной войны» состояла из материалов и подлинных документов, переданных краеведом К.А. Рябининым, ветеранами войны и труда, школьными музеями и жителями района.

Новая экспозиция «Нашей истории строки», которая включила в себя шесть основных разделов, была подготовлена к 100 летнему юбилею поселка. В 2005 году музей получает статус юридического лица, открывается Сосновский отдел. Учредитель музея - Таврический муниципальный район.

Музей сегодня - это около 40 выставочных проектов в год, с которыми знакомятся более 15 тысяч тавричанцев и гостей поселка, более 30 мероприятий для различной категории посетителей. Фонды музея составляют 12020 единиц хранения, в которых находятся редкие и ценные предметы.

К услугам посетителей выставочные залы, постоянно действующая экспозиция, экскурсионное обслуживание, лекции, музейные уроки, краеведческие конференции, встречи с почетными и знатными людьми района, ветеранами войны и труда, занятия творческого объединения «Русский шов», историко - краеведческой программы «Истоки», кружка «Природа родного края», участие в ежегодных выставочных проектах декоративно-прикладного и художественного творчества «Таврические напевы» (для взрослого населения и детской выставке - конкурсе «Земля Таврическая» и др.

Иллюстрации :

Таврический районный краеведческий музей.