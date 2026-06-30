ТАВМАНТ

ТАВМА́НТ (др.-греч. Θαύμας) - в древнегреческой мифологии одно из древнейших божеств водной стихии.

Тавмант – сын Понта и Геи (или Фемиды; Apollod., I, 7, 6). Он брат Нерея и других «морских старцев» (Hesiod. Theog., 237), супруг океаниды Электры (265-267) или Озомены (Hyg. Fab., XIV, 47, 267). Особенно примечательно его потомство: он отец гарпий и богини радуги Ириды.

Иллюстрация :

Геракл и Нерей. Чернофигурный лекиф из Беотии. Ок. 590-580-х гг. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова