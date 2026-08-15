ТАВАСИЕВ СОСЛАНБЕК ДАФАЕВИЧ

Осетинский советский скульптор, общественный деятель. Народный художник СОАССР. Лауреат Государственной премии СССР (1970).

Отец – Даф Тавасиев, мать – Хангусса Койбоева. Сосланбек Дафаевич родился в семье осетин-дигорцев в горном ауле Фаснал (Дигорское ущелье в Северной Осетии). Сосланбека и четверых его братьев (в семье было еще три дочери) – Хаджирата, Женю (Бездука), Хадза и Агу отец отправил учиться в школу в Алагире, а затем в подготовительный класс Владикавказской гимназии.

В 1915 году окончил Баталпашинскую гимназию. В том же году был призван на действительную военную службу, которую проходил в Армавире, откуда был послан в Елизаветградское кавалерийское училище. Во время Октябрьской революции, оставив училище, выехал на родину в селение Синдзикау, где в начале 1919 года вступил в партию Кермен, которая летом 1918 года вошла в коммунистическую партию г. Владикавказа.

После Октябрьских событий в стране Сосланбек Дафаевич - керменист по убеждениям, революционер, боевой командир, человек абсолютного бесстрашия воевал на стороне большевиков в Гражданской войне. В Пятигорске Реввоенсоветом 1-й армии и краевым комитетом партии большевиков была организована Шариатская колонна для разгрома терской контрреволюции. В этой шариатской колонне Тавасиев был командиром Шариатского полка. Полк участвовал в боях с контрреволюционными отрядами генерала Шкуро под Кисловодском, Суворовской и Бургустанской станицами. В боях с терской контрреволюцией Шариатский полк особо отличился под станицей Прохладной. С. Д. Тавасиев одним из первых в Осетии был награжден Орденом Боевого Красного знамени (1919).

С детства в нем проявился талант будущего скульптора. На фронте во время затиший он вырезал ножом скульптуры из дерева. В 1921-1923 годах самостоятельно работал как художник-любитель. В 1923 году принял участие в выставке местных художников во Владикавказе. Вскоре после этого группа молодых осетинских живописцев и скульпторов была откомандирована в Ленинград, учиться в ЛИЖСА им. Репина. В Академии Тавасиев прослыл человеком, не терпящим фальши и несправедливости. Окончил с отличием факультет скульптуры в 1927 году. Учась в Академии, организовал студенческую секцию Центрального Бюро Краеведения при Академии Наук. Был председателем этой секции, затем действительным членом Центрального Бюро Краеведения вплоть до 1930 года.

Во время Великой Отечественной войны семья Тавасиева была эвакуирована в Стерлибашево. Сосланбек Дафаевич в 1941-1942 годах был ответственным секретарем Уфимского городского отделения Союза художников.

Во время проживания в Башкортостане в 1941—1946 годах у Тавасиева возник замысел скульптуры - памятника Салавату Юлаеву. Созданию этого памятника он отдал многие годы жизни. Макет памятника, а затем и саму скульптуру Тавасиев создавал в своей мастерской в поселке художников Ново-Абрамцеве (одним из инициаторов создания этого поселка в 1934 году, наряду с И. Э. Грабарем, был С. Д. Тавасиев) и в бывшей усадьбе Ахтырка (рядом с г. Хотьково). Там, под сводами недействующей в то время и отданной под мастерские объединения «Ново-Абрамцево» Ахтырской церкви, Сосланбеком Дафаевичем была создана монументальная конная композиция героя башкирского народа батыра Салавата Юлаева. Памятник был установлен в 1967 году в Уфе, при въезде в город. За этот памятник скульптор получил звание Народного Художника БАССР (1967), был награжден золотой медалью Академии Художеств и премирован Государственной премией СССР (1970).

Во Владикавказе находится еще одна монументальная скульптура работы С. Д. Тавасиева – памятник Коста Хетагурову. Там же установлен бюст дважды Героя Советского Союза - генерала Плиева работы Тавасиева. За создание памятника Косте Хетагурову скульптору было присвоено звание Народного Художника Северо-Осетинской АССР.

Наряду с творческой работой, участвуя почти во всех всесоюзных выставках, скульптор принимал активное участие в общественной жизни художников: являлся Председателем скульптурной секции, членом Правления АХХР, председателем скульптурной секции АХХР, членом Правления Всекохудожника нескольких созывов, заместителем Председателя Союза Скульпторов, членом Правления МТХ. С организацией МОСХа был членом Правления МОСХа и членом бюро секции скульпторов многих созывов, членом Правления Московского Отделения Художественного фонда и членом Правления Росскульптора.

Как скульптор, Тавасиев внес свой вклад в развитие новых технологий в создании монументальной скульптуры. Так, впервые в Советском Союзе им была применена металлизация в монументальной скульптуре (аллея Ударников в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького). При сооружении скульптурной композиции праздничного оформления площади Савеловского вокзала (1930) Тавасиев впервые применил метод горизонтальных и вертикальных сечений по осям для увеличения скульптуры. В последующие годы была практически применена металлизация формы изнутри. За это изобретение художником было получено авторское свидетельство Комитета по делам Изобретений от 24 мая 1948 года №75864. Изобретен был также объемно-копировальный станок, за что также было выдано свидетельство в 1948 году.

Скульптором также было сделано техническое приспособление, примененное на практике, позволявшее с любой объемной скульптуры получать рабочие чертежи, используя которые, можно было сооружать скульптуру любого масштаба. Впервые в истории скульптурного жанра Тавасиевым была проделана большая работа по анатомированию лошади в любой заданной композиции. Художником был разработан механизированный каркас человека и лошади, дающий возможность в любой стадии работы вносить поправки и изменения в композицию, не нарушая всей проделанной работы. Тогда же им был сконструирован вращающийся мост с движущейся кареткой - рабочее место скульптора-монументалиста, позволяющее работать без громоздких лесов.

Большую часть своей жизни художник прожил в Москве. Умер С. Д. Тавасиев 10 апреля 1974 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Работы Сосланбека Тавасиева находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея. Во Владикавказе одна из детских художественных школ носит имя С.Д. Тавасиева.