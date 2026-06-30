ТАУБЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский юрист-международник, историк, государственный деятель.

Происхождение и образование.

Католик, выходец из старинного шведско-немецкого рода фон Таубе, известного с XIII века. В 1887 г. он окончил с золотой медалью 6-ую петербургскую гимназию, а в 1891 - юридический факультет Петербургского университета с дипломом I степени. После чего был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре международного права. 28 мая 1896 г. защитил работу на звание магистра:«История зарождения современного международного права. (Средние века). Т. I. Введение и часть общая. СПб., 1894», а 29 ноября 1899 г. ему была присвоена степень доктора международного права («История зарождения современного международного права. (Средние века). Т.II. Часть особенная. Принципы мира и права в международных столкновениях средних веков. Харьков, 1899»).

Преподавание.

С 1896 по 1899 г. Таубе – приват-доцент Харьковского университета. В 1903-1911 гг. преподавал в Петербургском университете на Юридическом факультете «Международное право», «Историю международных отношений России со времени Петра Великого» и «Право войны». Одновременно трудился в 1909—1917 гг. в Училище правоведения.

Государственная карьера.

Со 2 января 1892 г. и до 1917 г. он был причислен к Министерству иностранных дел, где занимался вопросами морского права. Участвовал в ряде международных конференций по этому вопросу, а также отстаивал интересы России, в частности, при расследовании международной комиссией дела о Гулльском инциденте. С 1909 г. представлял Россию в Международном третейском суде в Гааге. С 1911 по 1914 г. – товарищ министра народного просвещения. После смерти министра просвещения А.Л. Кассо, с октября 1914 по январь 1915 г. являлся его преемником. С 1915 г. – сенатор, с 1917 – член Государственного Совета.

После революции.

В 1917 г. эмигрировал в Финляндию, где стал министром иностранных дел в правительстве в изгнании А.Ф. Трепова. Затем преподавал в Швеции в Упсальском университете. В 1928 г. Таубе переехал в Париж, где работал в Европейском центре Фонда Карнеги и Русском институте при юридическом факультете Парижского университете. С 1932 по 1937 г. работал в Германии в Мюнстерском университете, откуда был уволен, и возвратился в Париж. Поддерживал отношения с представителями царской семьи, в частности, являлся юрисконсультом великого князя Кирилла Владимировича. Являлся членом Общества «Икона» и Высшего Монархического Совета. Отметим также, что в эмиграции М. А. Таубе издал и сборник стихотворений «Видения и думы» (Таллин, 1937).

Основные труды:

История зарождения современного международного права: (средние века). СПб., 1894-1902. Электронный ресурс: http://gbooks.archeologia.ru/

Международный конгресс на Волыни в XV столетии. М., 1898.

Записка по вопросу о проходе военных судов через Босфор и Дарданеллы. СПб., 1905.

Христианство и международный мир. М., 1905.

Саксонский дипломат в плену у царя Михаила Федоровича и начало сношений Московского государства с Саксонией. М., 1913.

Учения о субъекте международного права в русском юридической литературе. СПб., 1914.

Восточный вопрос и австро-русская политика в первой половине XIX столетия. Пг., 1916.

Исторические корни теперешней войны в эпоху императоров Александра I и Николая I: (Система австро-рус. согласия в вост. вопросе и ее крушение). М., 1916.

Аграфа у Отцов Церкви. Варшава, 1937.

«Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900-1917). М., 2007.